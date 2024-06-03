В Борисовском районе трое парней сняли на видео, как крадут автомобиль 1 3.06.2024, 12:19

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Что было дальше.

В Борисовском районе произошло странное преступление — трое парней угнали машину, чтобы сдать ее на металлолом, при этом весь процесс они снимали на видео.

Житель деревни Новоселки обратился в милицию с заявлением о хищении своего автомобиля ВАЗ, который он выставил на продажу за символическую сумму в интернете. С ним связался неизвестный, который заинтересовался объявлением и уточнил ряд вопросов: где в настоящий момент находится машина, на ходу ли она и какие имеются недостатки.

Позже «покупатель» с двумя знакомыми решил похитить машину. Они приехали к месту стоянки, вскрыли автомобиль, установили свой аккумулятор и уехали. Момент преступления они сняли на камеры телефонов. На следующий день сотрудники милиции обнаружили машину в Крупках, где подозреваемые уже начали разбирать ее на запчасти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц.