В Казахстане обнаружены 2000-летние золотые украшения загадочной культуры 3.06.2024, 12:27

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Исследователи полагают, что артефакты были изготовлены во времена малоизвестного государства Канджу.

Археологи обнаружили золотые украшения, наконечники стрел и большое бронзовое зеркало в курганах возрастом примерно 2000 лет в Туркестанской области на юге Казахстана.

Считается, что артефакты были изготовлены во времена государства Канджу, малоизвестного образования, правившего регионом с пятого века до нашей эры до четвёртого века нашей эры, пишет livescience.

Согласно переведенному заявлению официальных лиц регионального правительства Туркестана, находки свидетельствуют о высокоразвитом ремесленном производстве региона, когда государство Канджу торговало с древним Римом, древним Китаем и Кушанской империей, расположенной дальше на юг.

Судя по стилю - круглому, с восьмигранным арочным узором на тыльной стороне и отверстием для нити в центре - бронзовое зеркало, по-видимому, возникло в Китае во времена династии Хань, правившей с 206 г. до н. э. до 220 года нашей эры.

Согласно заявлению, такие предметы высоко ценились по всей Евразии - подобные зеркала были найдены в Афганистане и на Южном Урале - и это было признаком того, что женщина, рядом с которой оно было похоронено, была богатой и влиятельной.

Команда казахстанского университета имени Озбекали Жанибекова и местные правительственные археологи обнаружили новые находки в трех курганах в Ордабасинском районе Туркестана. Они сообщили, что два кургана были разграблены в древние времена, но в третьем кургане содержатся ценные реликвии, говорится в заявлении.

Помимо бронзового зеркала, среди артефактов была брошь в римском стиле, называемая фибулой; крупный и мелкий бисер; глиняный кувшин; ботинок; пряжка ремня; наконечник стрелы, предназначенный для ловли птиц; и две золотые серьги, которые, как полагают, датируются первым веком до нашей эры.

Особенно нарядны серьги. Они изготовлены из красочного сплава, известного как «полихроматическое» золото, инкрустированы бирюзой и рубинами, имеют форму полумесяца, символизирующую луну, с нижними украшениями в виде гроздей винограда, отражающими солнечный свет.

Руководитель экспедиции Александр Подушкин, археолог из Университета Озбекали Жанибекова, сказал, что государство Канджу представляло собой федерацию разных народов, включая иногда кочевые группы сарматов, хунну и саков (которые, возможно, были скифами).

Расположение городов Канджу на участках Великого шелкового пути между Китаем и Средиземноморьем означало, что у них были дипломатические и торговые связи со всем древним миром, сказал он в заявлении.

Артефакты теперь будут выставлены в Национальном музее Республики Казахстан в городе Астана, сообщил Подушкин.