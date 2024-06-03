Новый разгром на Луне Telegram-канал «Догнать и перегнать»

3.06.2024, 12:32

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В космонавтике Россия отстала и от Китая.

В августе прошлого года станция «Луна-25» разбилась о поверхность Луны, зафиксировав новое космическое отставание России от Соединённых Штатов.

Привычно можно было бы сказать – в «лунной гонке». Но это реалии 60-х годов для СССР и США, к сегодняшнему дню они отношения не имеют. Соединённые Штаты доминируют в движении к Луне. Если кто к ним может подтянуться – это Китай.

Благодаря Путину, Рогозину, Борисову в освоении Луны Россия отстала и от Китая. Что было зафиксировано сегодня. Агентство «Синьхуа» сообщило, что китайский зонд «Чанъэ-6» успешно прилунился для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны.

Непонятно, что же это пропаганда в нашей стране не празднует успех «китайских друзей»? Не подаёт это так, что «мы с Китаем» сели на Луне?

Правда, есть одна деталь – на «Чанъэ-6» установлено оборудование отъявленных НАТОвцев – Франции и Италии. О российских приборах «аналогов нет» не сообщалось.

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