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В Донецке оккупант устроил стрельбу во дворе многоэтажки

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  • 3.06.2024, 13:01
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В Донецке оккупант устроил стрельбу во дворе многоэтажки

Есть жертвы.

Российский оккупант устроил стрельбу во дворе жилого дома в Донецке. В результате этого есть погибшие и раненые. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Происшествие произошло 2 июня в оккупированном Донецке во дворе жилого многоквартирного дома на улице Раздельная.

Стрельбу из пистолета Макарова открыл командир взвода обеспечения из в/ч 34482 41-летний уроженец Донецка Роман Бурлаченко. В результате стрельбы на месте погибли местный житель Алексей Смирнов и военнослужащий ВС РФ Сергей Лещенко. Также были ранены родственница убитого военнослужащего Анна Лещенко и местный житель Владислав Крищук.

По предварительной версии, оккупант начал стрелять из пистолета из-за словесного оскорбления на улице. Он задержан.

Так называемая «власть» Донецка стрельбу на улице Раздельная не комментировала.

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