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Белорусов предупредили о разгоняющейся инфляции

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  • 3.06.2024, 13:26
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Белорусов предупредили о разгоняющейся инфляции

Риски признал даже Нацбанк.

Аналитики Евразийского банка развития отметили ускорение роста кредитования в Беларуси. По мнению экспертов, это грозит разгоном инфляции.

Ранее Национальный банк также предупреждал о рисках инфляции и девальвации белорусской экономики из-за увеличения спроса на кредиты.

«Кредитный портфель банков вырос на 2,5% в апреле по сравнению с мартом (после 0,7% месяцем ранее). Особенно заметно ускорился рост кредитования юридических лиц: до 2,5% в апреле (0,2% в марте). Кредиты физических лиц выросли на 2,4% в апреле (после 1,9% в марте), — отмечают в ЕАБР. — Ускорение роста кредитования формирует условия для дальнейшего роста внутреннего спроса и повышения проинфляционного давления».

По данным Нацбанка, долг населения по банковским кредитам к началу мая увеличился на 517,5 млн рублей и составил 21 млрд 905,2 млн рублей. Население активно берет кредиты на потребительские нужды и недвижимость.

Эксперты видят в наращивании долгов населения и бизнеса риски для национальной валюты и увеличения цен.

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