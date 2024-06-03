Украина «прорубила» морской коридор 1 3.06.2024, 13:34

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Киев обработал рекордные 1737 грузовых судов.

За 9 месяцев работы украинского морского коридора удалось обработать 1737 грузовых судов. Несмотря на постоянные атаки на портовую инфраструктуру, это является рекордным показателем.

Об этом сообщили в Ассоциации морских портов, заметил censor.net.

«Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего по украинскому коридору 16 августа 2023 года. Черноморские порты переработали этот рекордный объем грузов несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру. Это 1737 обработанных судов», - говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что Украина остается топ-экспортером аграрной продукции и гарантом продовольственной безопасности в мире.