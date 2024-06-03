Поза просителя Эль Мюрид

3.06.2024, 13:40

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На что рассчитывал Путин?

Путин на майской встрече с Си Цзиньпином обратился к нему по трем во вопросам, сообщили источники Financial Times. Речь идет о сделке по «Силе Сибири-2», отказе от участия в конференции по Украине в Женеве и расширению активности китайских банков в России. По информации FT, сделка по газопроводу застопорилась из-за ценовых требований Китая. Москва считает требования Пекина по цене и объемам поставок необоснованными, утверждает британская газета. По ее информации, Китай запросил цену, «близкую к сильно субсидируемым российским внутренним ценам». КНР, как утверждается, также хочет покупать небольшую часть планируемой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа в год.

Это верх наивности: потерять крупнейший и выгоднейший европейский рынок, а затем пытаться добиться шоколадных условий у Китая. Поза просителя и выгодные условия - это два несовместимых между собой понятия.

При этом Китай вообще не зависит от российского газа, он для него, скорее, бонус. Китайцы активно развивают возобновляемую энергетику, как гарантию независимости своей энергосистемы от внешних поставок. Генерирующие мощности возобновляемой энергетики в Китае уже больше всей энергосистемы России.

Отсюда и требование Китая продавать ему российский газ по внутренней российской цене, которую субсидирует бюджет. Если вы такие тупые, то платите за свою тупость - вот, собственно, логика китайцев. Вас никто не заставлял терять европейский рынок, кроме вас самих. Это ваше решение, поэтому к нам какие вопросы?

Пекин очень хорошо понимает, что перед Газпромом стоит неприемлемый выбор: либо закрывать часть месторождений и снижать добычу газа (что сделает его однозначно дороже по себестоимости, так инфраструктура добычи и транспортировки так и остается ориентированной на добычу существенно больших объемов газа, а значит, будет задирать вверх себестоимость упавшей добычи). Либо смириться и продавать газ в убыток, но сохранить большую часть добычи. В первом случае Китай вообще ничего не теряет, во втором - приобретает. Разумно в его положении ждать - какое решение примут в Москве. И ни при каких условиях не идти навстречу партнерам. С какой стати?

Эль Мюрид, Telegram