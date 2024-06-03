Сразу две страны ЕС начали блокировать поставки европейских грузов в Россию 3.06.2024, 14:22

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Таможенники Польши и Литвы начали блокировать на границе грузы, которые идут в Россию из Италии, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Об этом сообщает издание Moscowtimes.

«Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», — сказал Торрембини в интервью «РИА Новости».

При этом, по его словам, обе страны пропускают в Россию грузы, которые отправляют сами, но громче всех выступают за ужесточение ограничений в отношении Москвы. «Не странно ли, что Литва превратилась сегодня в одного из главных экспортеров вина в Россию? А разве в Литве есть вино?» — отметил Торрембини, добавив, что происходящее похоже на произвол.

В начале мая Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия подписали совместное соглашение об усилении и унификации мониторинга санкций ЕС против России. Согласно документу, страны будут обмениваться информацией и вмешиваться в случае обнаружения обхода ограничений.

Страны ЕС и другие западные государства ввели санкции против России за войну в Украине. Они предусматривают ограничения на ввоз многих категорий товаров, включая продукцию двойного назначения. Товарооборот между Россией и ЕС только по итогам 2023 года упал почти втрое по сравнению с показателем 2022-го — до 88,9 млрд евро. В МИД РФ допускали, что по итогам 2024 года он может снизиться до 50 млрд евро.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) неоднократно сообщали о проблемах с пропуском грузовых машин на границе с Литвой. В конце марта Вильнюс без объяснения причин на сутки прекратил пропуск грузовиков из Калининградской области. Позднее власти российского региона объяснили произошедшее масштабным сбоем в работе таможенной системы Литвы.