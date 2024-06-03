Путин создает санитарную зону Александр Коваленко

3.06.2024, 14:31

Но на территории России.

Путин заявлял о создании некой санитарной зоны на территории Украины, но он создал все условия, чтобы она возникла именно на территории РФ

28 июня 2022 года в интервью Укринформ я озвучил свое мнение о создании на границе с Россией буферной демилитаризированной зоны именно с их стороны глубиной 50 км. В этой зоне запрещено было бы размещение войсковых частей, тяжелой техники, авиации, складов боеприпасов и ГСМ. Только присутствие органов правопорядка и пограничных войск на легкобронированном транспорте.

Достижение данной зоны возможно в ходе мирных переговоров по вопросу капитуляции Москвы.

И вот, об этой идее говорят на высоком уровне, и это радует. Ведь идея демилитаризации границы России важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколения вперед!

Почему именно 50 км?

Все предельно просто — это оптимальная глубина для обеспечения огневого контроля дальнобойной и высокоточной артиллерией.

На границе с РФ в перспективе необходимо будет создать эшелонированные рубежи огневого поражения. Рассматривая имеющиеся у нас сейчас средства — это как М777, широкая номенклатура САУ 155-мм, а также М270 и М142.

Фактически, используя данные средства возможно создание несколько рубежей поражения целей глубиной до 50 км. Из глубины Украины в перспективе эта зона может покрываться тактическими ракетами 300/500 км.

Для создания такой буферной зоны даже не нужно будет заходить на территорию России. Контроль ее может осуществляться дистанционно, с учетом возможностей каждого артиллерийского эшелона, ближнего, среднего и дальнего.

Тогда я, при всей своей актуальности этой идеи, отмечал минимум два ее недостатка.

Первый — отсутствие согласия наших партнеров в вопросе нанесения ударов по территории России западным вооружением.

Второй — даже при позитивном решении первого момента, достаточного количества единиц артиллерийских систем для полного закрытия границы с Россией пока нет.

Что же, с первым недостатком вопрос, можно сказать — решен. Со вторым — всему свое время, главное начать.

Неоднократно военный преступник, разыскиваемый МУС, а по совместительству — президент России Владимир Путин заявлял о создании некой санитарной зоны на территории Украины, но он создал все условия для того, чтобы санитарная зона возникла на именно территории России.

Александр Коваленко, «Фейсбук»