Монгольские активисты: Лукашенко должен быть выдворен с территории страны
- 3.06.2024, 14:57
Диктатора назвали военным преступником.
На подходе к главной площади монгольской столицы Улан-Батора 3 июня задержали четырех активистов движения «Нет войне», которые собирались провести акцию с требованием выдворить прибывшего в страну с официальным визитом Александра Лукашенко, сообщило местное издание News.mn.
Активисты считают Лукашенко «военным преступником и сообщником Владимира Путина», развязавшего войну против Украины.
«Этот человек должен быть немедленно выдворен с территории Монголии. Принимая преступника в своей стране, монголы сами подвергаются риску международных санкций.
Вместо этого полиция задерживает граждан демократической Монголии за выражение собственного мнения, а президент на высшем уровне принимает главу Беларуси, обеспечивая его охраной вместо ареста», — сообщили монгольские активисты.
Задержанных доставили в отделение полиции, некоторое время продержали там, «поводили по кабинетам» и отпустили, не объясняя причин задержания.
Төв талбайд баривчилгаа үргэлжилсээр байна. ОУ-ын эрүүгийн гэмт хэрэгтэн А.Лукашенко айлчлалтай холбоотойгоор #NoWar иргэдийг баривчилсаар байна. (Баривчлагдсан @Jak_0210 хаана байгаа нь тодорхойгүй)#LibertéMongol #KillerLukashenko #StandWithUkraine pic.twitter.com/wGzqAjgkdQ— 🟡#NoWar (@NoWarMN) June 3, 2024
#LibertéMongol #KillerLukashenko #StandWithUkraine pic.twitter.com/sz4lGXVIoT— 🟡#NoWar (@NoWarMN) June 3, 2024