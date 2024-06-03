Монгольские активисты: Лукашенко должен быть выдворен с территории страны 3.06.2024, 14:57

Диктатора назвали военным преступником.

На подходе к главной площади монгольской столицы Улан-Батора 3 июня задержали четырех активистов движения «Нет войне», которые собирались провести акцию с требованием выдворить прибывшего в страну с официальным визитом Александра Лукашенко, сообщило местное издание News.mn.

Активисты считают Лукашенко «военным преступником и сообщником Владимира Путина», развязавшего войну против Украины.

«Этот человек должен быть немедленно выдворен с территории Монголии. Принимая преступника в своей стране, монголы сами подвергаются риску международных санкций.

Вместо этого полиция задерживает граждан демократической Монголии за выражение собственного мнения, а президент на высшем уровне принимает главу Беларуси, обеспечивая его охраной вместо ареста», — сообщили монгольские активисты.

Задержанных доставили в отделение полиции, некоторое время продержали там, «поводили по кабинетам» и отпустили, не объясняя причин задержания.