Защитников «Азовстали» назвали одними из самых важных украинцев последнего десятилетия 3.06.2024, 14:59

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Более 1000 украинских воинов до сих пор находятся во вражеском плену.

Защитников Азовстали, которые 86 дней сдерживали вражеское нашествие, из которых 82 дня были в полном окружении, назвали одними из важнейших украинцев последнего десятилетия. Перечень 100 соотечественников, которые в течение 10 лет играли ключевую роль в Украине, сформировал редакционный совет NV на основе мнения экспертов и своих читателей.

Награды получили присутствующие на мероприятии защитники: Михаил Вернигора - нацгвардеец, который во время обороны Мариуполя потерял руку, прошел плен, но несмотря на все, продолжил службу в Нацгвардии. Ростислав Приступа - морской пехотинец, который был в Мариуполе был тяжело ранен - осколок задел спинной мозг. Полтора месяца он провел в плену. Вильгельм Витюк - военнослужащий Сухопутных войск, который был ранен, спасая гражданских в Мариуполе. Пережил издевательства и пытки в плену: с ним россияне были особенно жестоки. Потому что у него есть татуировка с украинским гербом. Владимир Татаренко - волонтер, член медицинской команды «Ангелов Тайры», попал в плен вместе с другими защитниками Азовстали. В нем он провел пять месяцев.

Отличие Человека десятилетия получил Игорь Гордейчук, генерал-майор ВСУ, Герой Украины, в 2014 году командовал взятием Саур-Могилы, получил тяжелое ранение под Иловайском. Впоследствии он возглавил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Награды защитникам Мариуполя вручали директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест Олег Давыденко и Ксения Сухова, директор ОО «Сердце Азовстали», которое создал Ринат Ахметов.

«За три месяца вы превратили Мариуполь и комбинат Азовсталь в синоним слова «храбрость». Вы стали примером, ролевой моделью для украинцев и всех, кто поддерживают Украину в ее борьбе», - отметил Давыденко.

Сухова же подчеркнула, что более 1000 защитников Украины до сих пор во вражеском плену, поэтому надо делать все для их освобождения.

Напомним: россияне окружили Мариуполь 2 марта. Каждый день город обстреливался из всех видов оружия, за неполный месяц было уничтожено более 80% жилого фонда. Но мир заговорил о Мариуполе после циничных ударов по роддому и Драматическому театру - где, по предварительным данным, погибли более 300 человек.

Украинские воины удерживали город, не жалея жизней. Последним плацдармом обороны стала «Азовсталь» - завод, который занимал 20% всего города, и имел сложную систему подземных коммуникаций, в том числе - большое количество бомбоубежищ. Владелец завода, компания Метинвест Ахметова, заранее подготовила эти бомбоубежища: там были запасы продуктов, воды и медикаментов, которые позволили держать оборону города целых 82 дня, и оттянуть значительные силы россиян, не дав им наступать на других направлениях. Об этом позже вспоминала Анна Зайцева - жена Кирилла Зайцева, защитника Мариуполя, который до сих пор находится в российском плену.