закрыть
3 июня 2024, понедельник, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Защитников «Азовстали» назвали одними из самых важных украинцев последнего десятилетия

  • 3.06.2024, 14:59
  • 1,134
Защитников «Азовстали» назвали одними из самых важных украинцев последнего десятилетия

Более 1000 украинских воинов до сих пор находятся во вражеском плену.

Защитников Азовстали, которые 86 дней сдерживали вражеское нашествие, из которых 82 дня были в полном окружении, назвали одними из важнейших украинцев последнего десятилетия. Перечень 100 соотечественников, которые в течение 10 лет играли ключевую роль в Украине, сформировал редакционный совет NV на основе мнения экспертов и своих читателей.

Награды получили присутствующие на мероприятии защитники: Михаил Вернигора - нацгвардеец, который во время обороны Мариуполя потерял руку, прошел плен, но несмотря на все, продолжил службу в Нацгвардии. Ростислав Приступа - морской пехотинец, который был в Мариуполе был тяжело ранен - осколок задел спинной мозг. Полтора месяца он провел в плену. Вильгельм Витюк - военнослужащий Сухопутных войск, который был ранен, спасая гражданских в Мариуполе. Пережил издевательства и пытки в плену: с ним россияне были особенно жестоки. Потому что у него есть татуировка с украинским гербом. Владимир Татаренко - волонтер, член медицинской команды «Ангелов Тайры», попал в плен вместе с другими защитниками Азовстали. В нем он провел пять месяцев.

Отличие Человека десятилетия получил Игорь Гордейчук, генерал-майор ВСУ, Герой Украины, в 2014 году командовал взятием Саур-Могилы, получил тяжелое ранение под Иловайском. Впоследствии он возглавил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Награды защитникам Мариуполя вручали директор по корпоративным коммуникациям Группы Метинвест Олег Давыденко и Ксения Сухова, директор ОО «Сердце Азовстали», которое создал Ринат Ахметов.

«За три месяца вы превратили Мариуполь и комбинат Азовсталь в синоним слова «храбрость». Вы стали примером, ролевой моделью для украинцев и всех, кто поддерживают Украину в ее борьбе», - отметил Давыденко.

Сухова же подчеркнула, что более 1000 защитников Украины до сих пор во вражеском плену, поэтому надо делать все для их освобождения.

Напомним: россияне окружили Мариуполь 2 марта. Каждый день город обстреливался из всех видов оружия, за неполный месяц было уничтожено более 80% жилого фонда. Но мир заговорил о Мариуполе после циничных ударов по роддому и Драматическому театру - где, по предварительным данным, погибли более 300 человек.

Украинские воины удерживали город, не жалея жизней. Последним плацдармом обороны стала «Азовсталь» - завод, который занимал 20% всего города, и имел сложную систему подземных коммуникаций, в том числе - большое количество бомбоубежищ. Владелец завода, компания Метинвест Ахметова, заранее подготовила эти бомбоубежища: там были запасы продуктов, воды и медикаментов, которые позволили держать оборону города целых 82 дня, и оттянуть значительные силы россиян, не дав им наступать на других направлениях. Об этом позже вспоминала Анна Зайцева - жена Кирилла Зайцева, защитника Мариуполя, который до сих пор находится в российском плену.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин