Выживший оккупант разболтал о ситуации в Волчанске, назвав ее «полным мясом» 7 3.06.2024, 15:08

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От роты в 100 человек осталось 12.

Российский захватчик, сумевших выжить в первые дни нового наступления страны-агрессора в Харьковской области, разболтал в соцсетях о реальной ситуации в Волчанске.

«Приходит группа, ее отправляют штурмовать улицу. Кажется, улицу проходишь, все нормально… Попадаешь под замес, под пулеметы, там, особенно дроны, FPV-шки, просто. Выводят столько состава… А командование по рации кричит: „Вперед, вперед! Вперед, вперед!“. Откатов нельзя. Не дают откатов. То есть назад отойти нельзя. Когда уже останется, там, человек пять-десять с группы… Ну, со всех групп — может быть еще дадут (отступить — ред.). От нас с роты, со 100 человек осталось 12», — рассказал оккупант.

И вот на фоне этого он неожиданно для себя осознал, что кремлевскому режиму на свое «пушечное мясо» просто наплевать, поэтому вернуться домой целым и невредимым для российского солдата, брошенного командованием на штурм Волчанск, практически нереально.