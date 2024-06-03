«Зарплаты хватит только на съем квартиры и сосиску в тесте» 3.06.2024, 15:11

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Белоруска рассказала, как ей работалось в парфюмерном магазине российской сети.

Минчанка по имени Веринея выложила в своем тикток-аккаунте видео, где рассказала об увольнении из «Золотого яблока» в минском ТРЦ Galleria Minsk и перечислила все плюсы и минусы работы в парфюмерном магазине российской сети. На ролик обратил внимание CityDog.io.

Плюсы и минусы за 4 месяца работы

Магазин сети «Золотое яблоко». Фото: commons.wikimedia.org

Веринея рассказывает, что работала кассиром в «Золотом яблоке» в ТРЦ Galleria Minsk 4 месяца. Из плюсов работы девушка назвала гибкий график, скидку сотрудника, бесплатное такси для тех, кто работает до закрытия магазина, и штатное питание, при отказе от которого предусмотрена денежная компенсация.

Белоруска говорит, что, несмотря на большую текучку, ей очень повезло и с коллективом, и с руководителями.

А вот с покупателями, судя по всему, сложилось не очень. Как рассказывает девушка, до этого у нее был опыт 4-летней работы в общепите, где общения с клиентами было достаточно. За кассой в магазине все иначе. По словам Веринеи, в среднем за одну 10-часовую рабочую смену у кассира выходит 400 чеков: «За день к тебе подходят 400 раз, и все эти 400 раз ты говоришь одни и те же фразы по регламенту, по скрипту, просто как робот».

К одному из главных минусов работы белоруска отнесла размер зарплаты и высокую ответственность: «Я не могу говорить, какие там зарплаты, но вы должны понимать, что чем больше поток людей, тем больше у тебя кипят мозги. И есть вероятность, что ты ошибешься. А полная финансовая ответственность на тебе». Так, девушке за 4 месяца работы 2 раза пришлось заплатить за непробитый товар, который стоил «больше, чем целый рабочий день».

А все-таки что по зарплате?

Судя по всему, девушка не имеет права разглашать конкретные суммы согласно контракту. Однако, по словам Веринеи, в «Золотом яблоке» все построено на мотивационной системе бонусов, которую она сама назвала «мотивация без мотивации», так как без этих бонусов зарплата — «копейки».

На вопрос комментаторов о конкретных цифрах девушка ответила так: «Если не брать дополнительные смены, хватит только на съем квартиры и сосиску в тесте».

Еще и проблемы со здоровьем

Как делится белоруска, у некоторых ее коллег, работающих в «Золотом яблоке», начались проблемы со здоровьем: появились высыпания, аллергия на ароматы.

Заканчивает девушка свое видео все-таки на позитивной ноте, говоря, что не жалеет об опыте. И добавляет, что если бы ей не предложили место работы с более подходящим графиком, то работала бы там до сих пор.

Под постом уже почти 500 комментариев, в которых белоруски активно спрашивают именно про размер заработной платы и делятся, что хотели бы работать в «Золотом яблоке», несмотря на перечисленные минусы.

Кого сейчас ищут в «Золотом яблоке»

CityDog.io посмотрел, какие вакансии в магазине открыты прямо сейчас. В «Золотое яблоко» в ТРЦ Galleria Minsk требуются:

• сотрудник клинига/уборщик — зарплата от 975 рублей на руки;

• кладовщик — зарплата от 2100 рублей на руки;

• инженер по организации эксплуатации — без указания зарплаты, но с опытом работы 3−6 лет;

• бухгалтер — без указания зарплаты, но с опытом работы 3−6 лет;

• юрисконсульт — без указания зарплаты, но с опытом работы 1−3 года.

Кстати, несмотря на «большую текучку», о которой рассказывает белоруска у себя в тиктоке, открытых вакансий на должность кассира или консультанта журналисты не нашли.

Есть только одно объявление от сентября 2023 года о наборе консультантов, которое уже находится в архиве. Зарплата там указана от 1000 рублей на руки на полный рабочий день и без опыта работы.