Под Витебском медсестра утонула, пытаясь спасти подругу

Под Витебском медсестра утонула, пытаясь спасти подругу3
- 3.06.2024, 15:19
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Виной стал алкоголь.
В пятницу компания молодых людей в возрасте от 20 до 21 года приехала на отдых на природе, взяв с собой алкоголь.
В течение дня компания выпивала и ходила плавать. Уже ближе к ночи одна из девушек начала тонуть. Ей на помощь бросились друзья.
Девушку удалось спасти, однако выяснилось, что пропала 21-летняя девушка, которая спасала свою подругу.
«Напуганные студенты вызвали спасателей. Тело девушки достали из воды работники МЧС», — уточнили в СК.