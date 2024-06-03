Под Витебском медсестра утонула, пытаясь спасти подругу 3 3.06.2024, 15:19

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Виной стал алкоголь.

В пятницу компания молодых людей в возрасте от 20 до 21 года приехала на отдых на природе, взяв с собой алкоголь.

В течение дня компания выпивала и ходила плавать. Уже ближе к ночи одна из девушек начала тонуть. Ей на помощь бросились друзья.

Девушку удалось спасти, однако выяснилось, что пропала 21-летняя девушка, которая спасала свою подругу.

«Напуганные студенты вызвали спасателей. Тело девушки достали из воды работники МЧС», — уточнили в СК.