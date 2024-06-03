«Живу в Польше, зарабатываю $6500, путешествую по миру» 2 3.06.2024, 15:48

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Вдохновляющие истории белорусов, которые добились успеха без высшего образования.

Часто ли вам в детстве приходилось слышать фразы вроде «Хорошо учись, потом поступишь в университет, а там и на работу хорошую позовут»? С одной стороны, совет мудрый. Но с другой — можно же добиться успеха и без высшего образования! Правда же можно? Билл Гейтс и Стив Джобс соврать не дадут.

Но возможно ли такое в Беларуси? Еще как! Журналисты euroradio.fm отыскали белорусов без высшего образования, узнали, каково им живется без диплома и нужна ли корочка, чтобы стать успешным.

Евгений, 31 год. «Спасибо маме, что кормила меня всё это время»

В школе я был не самым старательным в классе, быстро всё схватывал, но учился не очень хорошо, особенно в старших классах.

Любимыми предметами были информатика и английский язык, поэтому решил стать программистом. Поступил на платное в Полоцкий государственный университет на факультет информационных технологий.

Программирование мне нравилось, но с другими предметами были трудности. В итоге отучился год, сдал сессию, а там наступил 2011-й с его с девальвацией, которой «не будет». Стоимость обучения выросла в два-три раза, поэтому с университетом пришлось попрощаться. Как выяснилось, навсегда.

После отчисления куда меня жизнь только не заносила: работал на обувной фабрике, в рекламной типографии, продавал телефоны…

Спустя 7 лет я как-то сел и задумался о своих перспективах. Вдруг вспомнил, что когда-то мне нравилось программирование. Идти снова в «универ» смысла особо не было, и я решил учиться самостоятельно.

Толком я не знал, с чего начинать, но составил подробный план и нацелился на зарплату в $1000 уже через год. Помню, просто открыл YouTube и наткнулся на знаменитый вводный курс по программированию CS50 от Гарвардского университета, который очень мне помог на первых порах.

Я просмотрел тонны информации, учился каждый день, без выходных, по 16 часов, прочитал много книг, прошел много бесплатных курсов, делал свои проекты, выкладывал их в интернет. И получал от процесса просто огромное удовольствие.

Тогда даже решил не стричься, пока не устроюсь на работу. Можно сказать, стал маньяком в программировании. Спасибо маме, что кормила меня всё это время, хоть ей и не нравилось, что я не работаю. В итоге я начал принимать заказы на фрилансе, а первую зарплату в $500 потратил на велосипед — исполнил мечту детства.

С тех пор прошло 6 лет, я работаю senior python-программистом в небольшом стартапе. Живу в Польше, зарабатываю 6500 долларов, путешествую по миру и не планирую на этом останавливаться.

Ни на одном из собеседований о наличии диплома меня не спрашивали. Думаю, что всему можно научиться самостоятельно, нужна только правильная мотивация.

Анастасия, 28 лет. «Вообще не жалею о том, что меня отчислили»

После школы я поступила на бюджет в один из технических вузов Беларуси. Первый курс прошел спокойно, я хорошо училась, без проблем сдала сессию и в целом была всем довольна.

На второй год я начала подрабатывать оператором колл-центра. Совмещать это дело с учёбой стало сложновато. Кое-как сдала зимнюю сессию, а вот с летней уже были проблемки: схватила две пересдачи и чуть не вылетела из универа.

Но что не случилось на втором курсе, случилось на третьем. Я не сдала три экзамена, и вскоре меня отчислили. Сама я не очень-то и расстроилась — больше переживали родители, для них это был позор семьи.

После колл-центра я успела поработать официанткой и даже немного в «Макдональдсе». Нигде не зарабатывала больше 900 рублей.

В конце концов по совету своего молодого человека я записалась на курсы программирования в Минске. Я вообще не была уверена, что мне это нужно и что я справлюсь.

Большую часть времени мы занимались практикой, делали свои проекты. Спустя девять месяцев я получила сертификат об окончании курсов и почти сразу же нашла работу. До отъезда из Беларуси уже имела зарплату больше $1000.

Незадолго до начала войны в Украине я прошла собеседование в одну небольшую компанию, которая позже релоцировала меня из Беларуси.

Сейчас живу в одной из европейских стран, получаю примерно $3500 и вообще не жалею о том, что меня отчислили. Уверена, что дальше — больше.

Никита, 30 лет. «Отучившись полтора года, я уже был успешнее тех, кто позже окончил университет»

Лет в 13 я начал интересоваться политикой, был членом «Молодого фронта» и чуть позже даже получил уголовную статью. Примерно с тех пор я хотел заниматься чем-то общественно-политическим. А еще мне нравился бизнес.

В школе я учился не очень, но довольно неплохо сдал на ЦТ историю Беларуси и язык и в 2010 году прошел на бюджет в педуниверситет на специальность «Белорусский язык и литература/журналистика».

В 2012 году я работал на акции, приуроченной годовщине «Плошчы-2010» в Минске, там меня задержали. Я получил 10 суток ареста, меня пытался вербовать КГБшник. Арест как раз совпал с сессией в универе. Хоть я и быстро сдал все зачеты, на экзаменах меня начали валить. Последний экзамен, который я якобы не сдал, назывался «Практика журналистской деятельности»: забавно, что из всей группы по профессии реально работал только я один. Как я потом выяснил, преподавательницу тогда поставили перед фактом: либо она меня отчисляет, либо её увольняют.

После отчисления я продолжил заниматься журналистикой, меня взяли в штат, позже я стал редактором социальных сетей. В принципе, отучившись полтора года, я уже был успешнее тех, кто позже окончил университет.

Затем на одном из мероприятий, куда я пришел подработать фотографом, я познакомился с Павлом Белоусом, который предложил мне работу в «Арт Сядзібе». Мы запустили сайт, я стал шеф-редактором.

Позже я был ответственным за проведение первого в Беларуси Дня вышиванки, нам удалось запустить тренд на белорусский орнамент. Так вышиванки стали популярными, а позже Павел Белоус придумал идею магазина Symbal.by. Сначала я работал на руководящих позициях, а позже стал одним из его совладельцев.

Зарабатывал я примерно столько же, сколько и руководитель средней компании в Беларуси. Работы хватало: многое приходилось делать и контролировать самому, поскольку нанять профильного сотрудника было дорого.

В целом не жалею, что не получил диплом. За время, что не учился, я смог сделать очень много важного и полезного. Занимал руководящие посты, у меня была работа, бизнес, машина.

Говорить, что высшее образование не нужно вовсе, наверное, нельзя. Например, юрист или врач вряд ли смогут работать без диплома. Но есть и сферы, где опыт и знания вообще не систематизированы. В частности, бизнес. Есть только реальные люди, которые сами делятся своим опытом. И в этом случае я считаю вообще бессмысленным получать высшее образование.