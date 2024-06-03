Последний сюрприз униженному вассалу 2 Алексей Рощин

3.06.2024, 16:15

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Россию поставили в совсем уж жалкое положение.

Пишут, что Китай на недавней майской встрече с Путиным (когда он ритуально ездил к Си просить ярлык на княжение), выставил требование, которое встретило робкое недовольное бормотание даже у нашего Газпром-вождя: Си потребовал, чтобы Москва продавала ему газ... по внутрироссийским ценам!

То есть - оценим суть издевательства: Си предлагает эффективным менеджерам тащить трубы на тысячи км по всяческим неудобьям, по абсолютно безлюдным местам Сибири фактически на своем горбу, гнать газ эти тысячи км, обслуживать эту трубу (непонятно как - там ведь в самом деле никто не живет)... чтобы в итоге получить за газ столько же, сколько Газпром получил бы, если б продал газ в соседней деревне или в родном Тамбове, куда все-таки газопроводы давно проложены! И Китай будет давать за газ отнюдь не валюту, а или свои тугрики, или вообще рубли.

А, и последний сюрприз униженному вассалу - объемы. Единственное очевидное преимущество Китая как покупателя перед Тамбовом - что Китай как бы может покупать газа намного больше. Но и тут Китай оставляет себе полную свободу рук: он отказывается от европейского принципа «бери или плати» и готов гарантировать самый минимальный («тамбовский») выкуп поставляемого газа. Что, конечно, ставит продавца в совсем уж жалкое положение. Как это: подогнали, скажем, по трубе миллион кубометров, а китаец, почесывая себе пузо, говорит - ну, сегодня я заплачу тебе, белая бестия, за 100 тысяч кубов. Русский в растерянности - э-эээ... братан... а остальные 900 тысяч я куда дену?

А китаец в ответ - ну вы же, русские, хитрые. Придумайте что-нибудь! И сам довольно смеется. А кругом - тайга, из людей - одни медведи ходят. То есть очевидно, что сведется всё в итоге к тому, что и эти 900 тысяч уйдут тому же китайцу «оптом», но за половину или даже за 20% цены. А что - не обратно же гнать. В скважину.

В общем, если всё так, как пишет Financial Times, то сказать, что Китай ставит Россию раком - это ничего не сказать. Не зря путинцы приехали из Китая какие-то кислые. Вот тебе, матушка, и «Сила Сибири».

За рубли и по ценам внутри России! Это вместо шоколадных продаж в ту же Германию - за евро и по ценам НА ПОРЯДОК и более больше, чем внутри России. И в фантастических объемах, причем сколько ни пришли - всё сметут. Фактически у Путина в Кремле и у Миллера в Газпроме стояли краники: открываешь - и оттуда из Европы вытекало столько евро, сколько было надо. Такой своего рода был «европровод».

А я помню, как в 2014 году Путин провозглашал - с огромной помпой - строительство первой «Силы Сибири»; мол, зачем нам эта Европа, подумаешь, мы свой газ в Китай продадим! Во где бездонный рынок!!

Но выбора у РФ-Газпрома все равно нет. Или глушить скважины и сокращать добычу, или соглашаться на унизительные, кабальные условия Китая. В том и другом случае Газпром становится убыточным, то есть уже не Газпром станет основным спонсором бюджета, а наоборот - бюджет станет его «подогревать».

Правда, непонятно, на какие шиши.

Алексей Рощин, Telegram