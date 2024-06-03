Белорусы сняли на видео необычное природное явление под Брестом
- 3.06.2024, 16:23
- 1,448
Что это было?
Жители Брестской области были удивлены, обнаружив на дороге вихрь из пыли и песка, похожий на торнадо.
Один из местных жителей, проезжая Лунинец, запечатлел это необычное явление на видео, которое было опубликовано в TikTok и получило множество просмотров и комментариев.
Некоторые пользователи удивились, а другие утверждали, что видели подобное ранее в других регионах.
@valdemarius90 Торнадо#Полесье#Лунинец #Природа#явление#Врег#Беларусь ♬ I Wanna Know You - BLVKSHP