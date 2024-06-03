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Белорусы сняли на видео необычное природное явление под Брестом

  • 3.06.2024, 16:23
  • 1,448
Белорусы сняли на видео необычное природное явление под Брестом

Что это было?

Жители Брестской области были удивлены, обнаружив на дороге вихрь из пыли и песка, похожий на торнадо.

Один из местных жителей, проезжая Лунинец, запечатлел это необычное явление на видео, которое было опубликовано в TikTok и получило множество просмотров и комментариев.

Некоторые пользователи удивились, а другие утверждали, что видели подобное ранее в других регионах.

@valdemarius90 Торнадо#Полесье#Лунинец #Природа#явление#Врег#Беларусь ♬ I Wanna Know You - BLVKSHP

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