В Литве ввели бессрочный запрет на белорусскую пропаганду 3.06.2024, 16:39

Детали.

Парламентский комитет по культуре Сейма Литвы принял решение о продлении запрета на вещание российских и белорусских телеканалов.

Об этом сообщает LRT.

Отмечается, что срок действия последнего ограничения должен был завершиться 1 октября 2024 года.

Согласно поправкам, инициированным министерством культуры Литвы, предлагается продлить запрет на неопределенный срок.

«Чтобы каждый раз не возвращаться к этому положению и не продлевать этот запрет, мы договорились, что просто будем опираться на Стратегию национальной безопасности, утвержденную Сеймом и в которой Российская Федерация и Республика Беларусь указаны как страны, представляющие опасность и угрозу для национальной безопасности», - отметил министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Он добавил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Россия и Беларусь в этой стратегии будут обозначены как угроза.