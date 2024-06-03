«На территории РФ скоро начнется нечто зрелищное и приятное для украинцев» 3 3.06.2024, 16:49

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Названы регионы, которые первыми пострадают от переноса войны на территорию России.

Удары ВСУ по военным объектам на территории РФ участятся, а поскольку россияне будут пытаться сбивать воздушные цели, то есть смысл эвакуировать мирное население, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. Гордон назвал те регионы РФ, которые первыми пострадают от переноса войны на территорию страны-оккупанта. Речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях, пишет dialog.ua.

Интервью Дмитрия Гордона для Василия Голованова можно посмотреть на канале YouTube.

Популярный блогер озвучил свой прогноз для приграничных районов РФ на ближайшее время: «Что еще важно сказать в этом направлении? Я не завидую Белгороду. Я сразу говорю, что я не завидую этому городу, потому что в Шебекино никто уже не живет, и это понятно, а это крупный районный центр на границе с Украиной. Я думаю, что сейчас будут эвакуировать Белгород, потому что мы будем бить по нему конкретно: не по жилым домам, мы не варвары, не по детским садам и школам, а по военным объектам, которые представляют угрозу для Украины, но, конечно же, это будут сбивать, и будут лететь осколки кто знает куда».

«Город Белгород придется эвакуировать, а вслед за ним Курск, Брянск и так далее. Сейчас кто-то скажет: «Та ну, сказки». Н, подождите чуть-чуть, подождите. Россия будет поставлена в условия, когда она очень захочет мирных переговоров на условиях Украины. Это резюме», - подытожил Дмитрий Гордон.