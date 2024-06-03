Назад в будущее: физики предложили технологию путешествий во времени 5 3.06.2024, 16:58

2,636

Правда, есть нюансы.

В последнем выпуске Physical Review Letters ученые из Кембриджа и Национального института стандартов и технологий США представили новую перспективу на квантовую метрологию, используя схему моделирования путешествий во времени, пишет nv.ua.

Дэвид Арвидссон-Шукур, Эйдан МакКоннелл и Николь Юнгер Халперн предложили способ отправить информацию назад во времени, создавая, по сути, оптимальные условия для квантовых измерений.

Идея заключается в том, чтобы использовать телепортацию в квантовых системах, где информация о состоянии системы отправляется обратно во времени. Это позволяет исследователям внести изменения в свои действия таким образом, чтобы обеспечить оптимальные результаты измерений. В отличие от классических систем, квантовые системы приобретают физические преимущества благодаря запутанности состояний.

Ученые подчеркнули, что, хотя реальные путешествия во времени остаются гипотетическими, квантовые механические версии этого процесса уже были предложены и экспериментально смоделированы. Основным элементом этих симуляций является телепортация, где состояние системы отправляется обратно в начальный момент. Этот процесс возможен, если квантовые состояния запутаны, обеспечивая общую связь между частицами.

Исследователи рассматривают возможности применения этой концепции к квантовой метрологии, области, использующей квантовую механику для высокоточных измерений. Типичные задачи в этой области включают оценку неизвестных параметров системы с использованием квантово-механических датчиков. Новая схема позволяет эффективно использовать постселективные измерения, концентрируя информацию от каждого зонда и повышая эффективность измерений.

Экспериментаторы могут использовать квантовую механику для моделирования путешествий во времени в лабораторных условиях, создавая новые возможности для более точных измерений. В своей статье ученые заключают, что, хотя такие симуляции не дают возможности путешествовать во времени по-настоящему, они предоставляют средства для создания технологии в будущем.