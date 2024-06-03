Некоторым белорусам хотят упростить обмен водительских прав на польские 3.06.2024, 19:26

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В Польше подготовили законопроект, который упростит белорусам обмен водительских удостоверений. Им не придется подтверждать действительность белорусского водительского удостоверения. Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованного на сайте Министерства инфраструктуры Польши, пишет MOST.

В общем случае для замены водительских прав нужно сначала обратиться в консульство Беларуси по месту жительства за справкой о том, что белорусское удостоверение действительно. Затем с этой справкой и пакетом других документов нужно обратиться в ужонд (местную администрацию). Если справку из консульства не предоставить, польский госорган сам направит запрос в консульство.

Сейчас от обязанности подтверждать белорусские права освобождены только те, кто не могут и не вправе обращаться в консульство. Это люди, имеющие:

статус беженца;

убежище;

дополнительную защиту;

вид на жительство по гуманитарным соображениям или разрешение на толерантное пребывание.

Теперь же этот список хотят дополнить визой, полученной в соответствии с пунктом 1а статьи 66 закона «Об иностранцах». В этом пункте речь идет о визах, выданных решением не консула, а министра иностранных дел. Обычно такие визы выдаются по особым, прежде всего гуманитарным причинам.

— Ожидается, что вступление в силу предложенного регламента усилит защиту граждан Беларуси. Учитывая, что предлагаемые положения благоприятны для адресатов, будет оправдано, чтобы они также применялись к делам, начатым и не завершенным до даты вступления в силу распоряжения, — говорится в обосновании документа.

Напомним, несмотря на то, что некоторым белорусам и сейчас не надо подтверждать действительность белорусского водительского удостоверения, незнание законов некоторыми польскими чиновниками привело к тому, что ужонды запрашивали ненужное подтверждение прав в консульстве. Это приводило к тому, что данные белорусов под международной защитой и с другими статусами передавались белорусской стороне. Поэтому, если для обмена прав вам не нужна справка из белорусского консульства, напомните об этом сотрудникам ужонда. Документы, на которые вы можете опираться, и их описание перечислены в этом письме Министерства инфраструктуры.