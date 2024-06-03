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Lego выпустила первый конструктор для взрослых

  • 3.06.2024, 19:45
  • 1,086
Lego выпустила первый конструктор для взрослых

Предзаказ можно сделать уже сейчас.

В честь 15-летия компьютерной игры Minecraft корпорация Lego создала конструктор для взрослых под названием Crafting Table. Об этом идет речь на сайте компании.

Конструктор состоит из 1195 частей. В собранном виде он будет представлять собой трехмерную плоскость с параметрами 14*15*15 см.

Набор воспроизводит культовый стол для мастерства. Внутри находятся 5 мини-модулей, содержащих 12 биомов Minecraft. Набор LEGO включает в себя детализированные подземные сцены, наклейки с фразами из игры и скрытые пасхальные яйца, чтобы создать интересную задачу для взрослых фанатов и опытных коллекционеров. Любимые персонажи тоже не остались в стороне.

Конструктор уже можно приобрести за 89,99 доллара.

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