Командующий ВС Великобритании: Я абсолютно уверен, что Украина победит в войне с Россией 3.06.2024, 20:01

Тони Радакин

По мнению адмирала, РФ «испытывает провал» в Украине.

Командующий ВС Великобритании адмирал Тони Радакин выразил уверенность, что Украина победит в войне, которую против нее развязала Россия.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

По мнению адмирала, РФ «испытывает провал» в Украине, несмотря на восстановление российскими войсками наступления на Харьковщине и продвижение на отдельных участках фронта и захват дополнительных территорий.

«Россия достигает тактического продвижения на суше. Но если вернуться к марту 2022 года, Россия занимала около 17% территории Украины. Сегодня она занимает 11%. Поэтому Россия все еще находится в дефиците», - сказал командующий армией Британии.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что Украина победит, военный сказал: «Я абсолютно уверен».

Радакин также отметил важность продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии.

«До конца июня Россия потеряет 500 тысяч человек - убитыми и ранеными. Уже прошли 800 дней войны, которая, по ожиданиям Путина, должна была длиться три дня. Это тяжело для Украины, но мы должны продолжать нашу поддержку», - подчеркнул адмирал.

Он также выразил мнение, что диктатор РФ Владимир Путин не желает прямого столкновения с НАТО и ядерной войны.

«Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И мы имеем огромное преимущество благодаря силе НАТО», – считает Радакин.