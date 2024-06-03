Театральные постановки в Минске можно смотреть бесплатно 3.06.2024, 20:07

Театральная гостиная работает летом в Раковском предместье.

Театральная гостиная с бесплатными постановками для взрослых и детей летом 2024 переместилась из Верхнего города в Раковское предместье. На сайте Мингорисполкома размещена подробная программа, что и когда можно увидеть на открытой площадке возле дома №25 по ул. Раковской каждую субботу, вплоть до середины сентября, с 17 до 19 часов.

Так, например, в ближайшую субботу 8 июня артисты музыкального театра представят здесь пластический спектакль «Не моя вина», выступит и народный студенческий драматический театр «На филфаке» БГУ. 15 июня для детей спектакль «Кошкин дом», 22 июня постановка ТЮЗа «Время выбрало за них!», 29 июня – опять детская программа, спектакль «Приключения Незнайки».

6 июля хореографический спектакль «Красота» от Молодежного театра, 13 июля – «Кот в сапогах» от Театра кукол, 20 и 27 июля, 17 августа – выступление Театра эстрадной песни «Сябрынка», 3 августа спектакль «Гарантийные человечки» народного театра «На Долгом Броде» Дворца культуры МТЗ, 10 августа - фальк-рок комедия «Прымакі» от Нового драматического театра, 24 и 31 августа - «Белорусские водевили» и «Мікітаў лапаць» от ТЮЗа.

Расширенная программа от нескольких белорусских и российских театров запланирована в конце сезона. 7 сентября она начнется в 14.00. Будут представлены спектакли «Бумагомания» по стихам В. Маяковского, «Непослушные дети» по стихам Г. Остера, «Герои моего романа» по поэме А.С.Пушкина «Евгений Онегин», «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе М. Хейфеца.

14 сентября в последний день работы проекта «Культурные традиции столицы» Театральная гостиная откроется в 15.00 спектаклем «Проданный смех». В программе этого дня еще три постановки спектакли «Это я» и «Фабрика по изготовлению вундеркиндов», а также спектакль «Привет, мой товарищ!» откровения молодого врача в одном действии по рассказам М. Булгакова.