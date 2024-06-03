Mark Formelle посвятил новую коллекцию своему тезке Марку Шагалу 3.06.2024, 20:51

Фотофакт.

Белорусский бренд выпустил очередную коллекцию, посвященную искусству, — после двух коллабораций с Национальным художественным музеем и линейки по мотивам Льва Бакста. В этот раз Mark Formelle переосмыслил в принтах шедевры своего тезки и самого известного художника с белорусскими корнями — Марка Шагала.

Капсула получила название Amour Amour и посвящена теме любви. «В нашей жизни есть одна-единственная краска, как и на палитре художника, придающая смысл жизни и искусству. Это краска любви», — признавался однажды витебский авангардист.

Дизайнеры Mark Formelle, в свою очередь, вдохновившись экспериментальными настроениями Шагала, метафорично выразили свои чувства на одежде. «Мы бросаем вызов обыденности, играем с фактурами, образами, даем волю фантазии — творим. В этой коллекции мы постарались размыть грань между искусством и модой», — заявляет бренд.

В капсуле представлены футболки и брюки с карманами и без. Модели из хлопка и футера без начеса — самое то на лето. Цвета — белый и аквамариновый. Коллекция уже доступна в магазинах и на сайте Mark Formelle.