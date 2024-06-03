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Звездный французский футболист перешел в мадридский «Реал»

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  • 3.06.2024, 21:16
Звездный французский футболист перешел в мадридский «Реал»
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перешел в «Реал», сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Контракт c 25-летним форвардом рассчитан на пять сезонов.

Мбаппе стал свободным агентом после окончания соглашения с «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 года и с которым стал шестикратным чемпионом Франции.

Мбаппе в завершившемся сезоне забил 44 гола в 48 матчах.

В сборной Франции он с 2017 года провел 77 игр и забил 46 голов.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.

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