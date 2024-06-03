Звездный французский футболист перешел в мадридский «Реал»1
- 3.06.2024, 21:16
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перешел в «Реал», сообщила пресс-служба мадридского клуба.
Контракт c 25-летним форвардом рассчитан на пять сезонов.
Мбаппе стал свободным агентом после окончания соглашения с «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 года и с которым стал шестикратным чемпионом Франции.
Мбаппе в завершившемся сезоне забил 44 гола в 48 матчах.
В сборной Франции он с 2017 года провел 77 игр и забил 46 голов.
«Реал» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.