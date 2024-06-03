«Казалось, счастью нет предела, а потом все стало колом» 3.06.2024, 21:30

1,202

Белорус 21 час ехал из Минска в Варшаву и рассказал, как это было.

Неделя на белорусско-польской границе началась с коллапса. Утром в понедельник, 3 июня, на выезд из Беларуси в очереди стояло 75 автобусов и 450 машин. Среди тех, кто ехал в Варшаву, был и Александр. В общей сложности дорога из Минска до конечной точки маршрута заняла у мужчины 21 час. Говорит, если бы не везение, все было бы еще дольше, пишет «Зеркало».

Для поездки из Беларуси в Польшу Александр выбрал Ecolines. Из Минска он выехал в воскресенье, 2 июня, около 10 утра. На границе был приблизительно в 16.00. В очереди до пограничного шлагбаума автобус мужчины оказался примерно 25−28-м.

— О том, что происходит на границе, почитал еще перед поездкой. Понимая, какие там очереди, во время посадки спросил у водителя, есть ли у них опция, когда пассажиры Ecolines пересаживаются в другие автобусы их же фирмы, которые стоят ближе к шлагбауму. Читал, что некоторые перевозчики так делают. Он объяснил, что у них такого нет, — передает ту беседу Александр. — Однако когда мы приехали на место, водитель сообщил: «Впереди есть еще один наш автобус, все, кто хочет, могут в него пересесть». Естественно, хотели все, люди схватили чемоданы и пошли.

Места в салоне хватило. Некоторые даже сидели по одному. Ничего доплачивать за это не пришлось. До поездки мужчина читал, что пересесть в более близкий к шлагбауму автобус стоит около 40 евро и немало людей эту опцию используют. Кстати, летом прошлого года, когда он также возвращался из Минска в Варшаву, ему называли таксу в 40 долларов.

— Нам, слава богу, повезло: попались хорошие водители. Или, не знаю, у них есть внутренний регламент, где написано про бесплатную пересадку. В любом случае, спасибо всем богам, — говорит Александр. — А то до этого я сидел и калькулировал: 200 рублей заплатил за сам билет и еще 40 евро придется положить сверху. В ином случае сидел бы сутки на границе, потому что, по моим наблюдениям, очередь двигается со скоростью один автобус в час. Наши водители нам так сказали: «В лучше случае до шлагбаума вы бы доехали к обеду понедельника».

По словам Александра, когда они оказались четвертыми от шлагбаума, казалось, счастью не было предела. Минут за 20−25 пропустили три автобуса, стоявших перед ними, а дальше «все стало колом». Заграждение перед ними поднялось только часа через два. После него начиналась следующая очередь. Тут мужчина с другими пассажирами провел еще пару часов. В итоге к белорусам на паспортный контроль они попали ближе к 22.00.

— По моим ощущениям, все дело в польской стороне. Они не спешат работать. Про этого же читал и в чатах, посвященных границе. Еще поговаривают, что все это из-за ситуации с мигрантами, но правда или нет, не знаю, — рассуждает мужчина. — Когда прошли досмотр у белорусов, попали в нейтральную зону. Там просто некуда было поставить автобус. Все стояло плотно-плотно. Здесь до проверки на польской стороне мы провели, наверное, часа три-четыре… или больше. Я уснул, поэтому точно не помню. Поляков прошли примерно в три-четыре утра по Варшаве (это четыре-пять утра по Минску. — Прим. ред.).

По ощущениям Александра, сам контроль в обеих странах прошел быстро и занял минут 30−40.

— Белорусскую границу мы из автобуса проходили одними из первых. Слышал, какого-то мужчину спросили, зачем он едет в Польшу, а большинству просто штампы поставили, и все, — рассказывает он. — Поляки, как всегда, спрашивали, куда едешь, зачем. Если, допустим, это учеба, работа, могли попросить подтверждение. Год назад, когда так же добирался, мы застряли из-за двух пассажиров, у которых были проблемы с документами. Одного в итоге криво-косо пропустили, а второго нет. А тут все гладенько, без каких-либо задержек.

Из наблюдений Александра, среди пассажиров было много женщин-пенсионерок, которые рассказывали, что едут к детям и внукам. Время ожидания люди в салоне коротали по-разному. Одни спали, вторые болтали, третьи переживали, что опоздают на самолет.

— Были люди, которые радовались, что нас пересадили, и те, кто страдали, что все так долго. Видимо, они ехали в первый раз, — продолжает мужчина. — Ведь получается, ты делаешь шаг, он проходит быстро, а потом часа три-четыре стоишь без каких-либо изменений.

В дорогу Александр советует запасаться своей едой и брать наличку, причем как рубли, так и злотые. Эти деньги могут пригодиться, чтобы оплатить туалет.

— Они платные, где-то от 60 копеек до 1,5 рубля. У поляков я не видел опции рассчитаться картой. А на нашей стороне, случается, терминалы не работают, — делится опытом собеседник.

Автобус, на котором ехал Александр, прибыл в Варшаву примерно в восемь утра по Минску. Дорога длиною 21 час для мужчины не рекорд. Говорит, прошлым летом этот же маршрут занял у него 25 часов.

— Но все равно то, что происходит сейчас на границе… Такого количества автобусов не видел никогда. Если бы мы не пересели, это была бы дорога не 21 час, а 44, — эмоционально отмечает он. — Мой совет, который прочел и считаю правильным. Умные люди добираются комфортно и за маленькие деньги поездом до Бреста. Там берут такси и направляются на границу. Затем подсаживаются в первый стоящий к шлагбауму автобус, в котором есть места, и едут в Польшу.

По данным Госпогранкомитета, 3 июня в 20.00 в пункте пропуска «Брест» очереди на выезд из Беларуси ожидало около 400 автомобилей и 70 автобусов.