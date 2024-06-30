Топ танков НАТО: какие мощные орудия имеются у Альянса 30.06.2024, 16:23

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Однако лучшим эксперты признали не танк, а кое-что другое.

В непрерывных танковых боях в Украине основное внимание привлекает российский Т-72, но и НАТО может похвастаться впечатляющими основными боевыми танками (ОБТ). Британский Challenger-2, французский Leclerc, американский M1 Abrams и немецкий Leopard 2 – примеры передового бронетанкового потенциала НАТО.

«Фокус» перевел статью о самых передовых танках Альянса.

Топ-5 танков НАТО: мощные орудия современной войны

В Европе не прекращаются танковые бои. Разумеется, речь идет об Украине. И хотя русские заполонили все заголовки новостей благодаря своим Т-72, ставшим культовыми танками в этой кампании, у НАТО тоже есть несколько классов основных боевых танков (ОБТ), разработанных странами-членами. Многие из них по отдельности представляют собой впечатляющие оружейные платформы с высокотехнологичной защитой нового поколения.

В этом материале мы рассмотрим пять лучших танков НАТО, существующих на данный момент, начиная с наименее и заканчивая наиболее впечатляющим.

Британский Challenger 2 — 5 место

Этот танк, обладающий композитной броней «Дорчестер», служит британской армии уже несколько десятилетий. В течение следующего десятилетия он будет снят с вооружения и заменен более современным Challenger 3.

По мнению Forbes, британская военная доктрина «годами требовала от своих танкистов вести оборонительный бой, находясь в блиндаже». Британцы предполагали, что их украинские союзники будут использовать горстку Challenger-2, которые они передали украинцам в прошлом году, в оборонительной позиции. Но украинское подразделение, развернувшее эти системы, вело наступательные бои против российских войск.

Британский зверь оснащен дизельным двигателем Perkins CV-12 мощностью 1200 лошадиных сил, обеспечивающим ему запас хода в 450 км

Таким образом, пока что Challenger-2 демонстрирует низкие результаты в Украине. Но это не должно рассматриваться как обвинительный акт в отношении этой марки британских танков.

Танк несет 52 снаряда для своего 120-мм основного орудия L30A1. На нем установлена коаксиальная 7,62-мм цепная пушка L94A1 EX-34, а также 7,62-мм пулемет L37A2 в «командирской башенке» на борту танка. Этот британский зверь оснащен дизельным двигателем Perkins CV-12 мощностью 1200 лошадиных сил, обеспечивающим ему запас хода в 450 км.

Французский Leclerc — 4 место

Этот французский танк третьего поколения «источает огневую мощь», как описывает его мой коллега по National Interest Питер Сучиу. Разработанный для замены устаревшего парка танков AMX-30 французской армии, Leclerc был задуман в 1980-х годах и впервые принят на вооружение в 1991 году. Этот танк пользуется большим уважением и является постоянным напоминанием о том, что многие продолжают недооценивать мощь и техническое мастерство вооруженных сил Франции. Leclerc – пример этого технического мастерства и боевой доблести.

Leclerc вооружен 120-мм гладкоствольным орудием, превосходящим по своим характеристикам американский M1 Abrams (об этом подробнее позже) или орудие вышеупомянутого британского Challenger-2. Благодаря наличию автомата заряжания этот танк может производить 12 выстрелов в минуту, находясь в самом разгаре боя.

Leclerc – пример этого технического мастерства и боевой доблести

Экипаж танка Leclerc защищает модульная система бронирования, адаптируемая к конкретной угрозе. Верхняя часть башни закалена, чтобы противостоять прямым атакам, а нижняя часть танка защищена бортами, прикрывающими механические внутренности передового французского «сухопутного линкора».

Если говорить о механике французской военной машины, то она приводится в движение дизельным двигателем высокого давления SACM V8, который выдает 1500 лошадиных сил. Кроме того, он может быть оснащен дополнительными топливными баками для увеличения дальности хода.

Американский M1 Abrams — 3 место

Вишенка на торте арсенала бронетанковой техники армии США – M1 Abrams. Он настолько любим и эффективен, что армия отказалась от своего давнего плана по замене «Абрамса» на совершенно новую систему и вместо этого предпочла провести ему масштабную модернизацию – AbramsX. Этот танк получил свое название во время успешной операции по освобождению Кувейта от иракских войск Саддама Хусейна в ходе «Бури в пустыне».

Фактически, именно этот американский танк участвовал в последнем великом танковом сражении 20-го века (битва за 73 Истинг). С тех пор Abrams считается величайшим танком в мире. И хотя он неизменно остается танком высшего класса, на самом деле он больше не является технологически лучшим танком в альянсе НАТО – эта роль принадлежит немецкому Leopard 2.

Abrams - вишенка на торте арсенала бронетанковой техники армии США

Что касается возможностей легендарного танка Abrams, новейший вариант танка развивает максимальную скорость 67,6 км в час (неплохо для такого бронированного джаггернаута). Он оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, а также 7,62-мм коаксиальным пулеметом M240 и пулеметом M2 калибра .50. Дальность хода составляет 426 км.

Конечно, у него есть ограничения, и сейчас они ярко проявляются в Украине. Тем не менее это один из лучших танков в арсенале НАТО, и если его используют правильно обученные экипажи, он является зверем на поле боя.

Немецкий Leopard 2 — 2 место

Немцы давно известны своими передовыми танковыми разработками. Leopard 2 оказался настолько популярен, что помимо Германии он служит в армиях Австрии, Канады, Чили, Дании, Финляндии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Сингапура, Швейцарии, Швеции, Испании и Турции. Всего за последние несколько десятилетий было произведено более 3200 танков, сообщает Army-Technology.

В 2010 году был выпущен новый вариант танка – Leopard 2A7+, который отличается модульным комплектом защиты, повышенной живучестью и маневренностью. Другие варианты включают Leopard 2 A6M, Leopard 2 A5, Leopard 2 A4 и Leopard 1 A5. В 2004 году в танк была добавлена усиленная противоминная защита, которая позволяет экипажу танка пережить подрыв противотанкового фугаса под днищем, не получив никаких повреждений. Это один из самых хорошо защищенных танков в мире.

Leopard 2 оказался настолько популярен, что помимо Германии он служит в армиях Австрии, Канады, Чили, Дании, Финляндии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Сингапура, Швейцарии, Швеции, Испании и Турции

Комплекс современного оптического оборудования дает экипажу танка значительные преимущества в пылу боя. Двигатель – дизельный MTU MB 873, сопряженный с трансмиссией Renk HSWL 354.

Вооружение представлено 120-мм орудием L55 от Rheinmetall Waffe Munition, которое обеспечивает значительное увеличение скорострельности, дальности и бронезащиты по сравнению с конкурентами. Основное орудие совместимо со 120-мм боеприпасами и осколочно-фугасными снарядами. Компания Rheinmetall разработала боеприпас LKE 2 DM53 с кинетической энергией, позволяющий Leopard-2 вести огонь на расстояние до 5 км.

Достаточно сказать, что из всех танков, имеющихся в распоряжении НАТО, Leopard-2 немецкой сборки является самым лучшим.

Украинские беспилотники с видом от первого лица — 1 место

Если назначение танка заключается в том, чтобы уничтожать другие танки и прорываться через вражеские линии, то следует отметить, что противотанковая система НАТО номер один – это вовсе не танк. С начала войны Украина освоила использование беспилотников с видом от первого лица (FPV) для борьбы с обширными танковым арсеналом России. Эти беспилотники сыграли важную роль в замедлении российского наступления.

FPV-дроны стали самыми эффективными в истреблении танков

Ни один танк, который использовали украинцы, даже перечисленные выше, не был так полезен против других танков и прорыва российских линий, как эти дешевые и простые в использовании дроны FPV.

Это еще раз доказывает, что в эпоху танков будут доминировать беспилотники.

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