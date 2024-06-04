Украину атаковали дроны неустановленного типа
- 4.06.2024, 7:46
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Они курсируют между Сумской и Черниговской областями.
В ночь на вторник, 4 июня, в Украине зафиксировали движение вражеских беспилотников сразу в нескольких областях.
Воздушная тревога продолжается из-за угрозы с воздуха. Об этом идет речь в сообщении в Telegram Воздушных сил ВСУ.
Ранее группа дронов РФ залетела через Харьковскую область в направлении Полтавской области.
При этом на границе Полтавской и Черниговской областей дроны взяли курс на Киевщину
При этом в ВС уточнили, что Украину атакуют БпЛА неустановленного типа.
Позднее в некоторых областях был объявлен отбой воздушной тревоги.
Тем не менее российские БпЛА продолжают находится в воздушном пространстве Украины.
По последним данным, они курсируют между Сумской и Черниговской областями.