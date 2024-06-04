СМИ: Французские войска находятся в Украине с самого начала войны 4.06.2024, 8:00

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Photo © ARIS MESSINIS / AFP

Они сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе их прибытия на фронт.

В четверг, 6 июня, во время торжественных мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии может быть официально объявлено об отправке французских военных инструкторов в Украину. Однако бывший командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг заявил, что французские военные находятся в Украине с начала войны. Об этом он рассказал для издания Valeurs Acteurs.

По его словам, французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar в Украину на каждом этапе их прибытия на фронт. Де Йонг рассказал, что после пересечения украинской границы техника меньше останавливается перед прибытием на фронт, потому что становится очень уязвимой для российских атак. Французские инструкторы, сопровождающие оружие, тренируют украинских артиллеристов во время их движения, «иногда на обочине дороги». Тем более, что оборудование должно обслуживаться в течение всего пути в Украине, а потому регулярно требует французского ноу-хау.

Кроме того, французские инструкторы сопровождают украинских военных, которые прошли обучение во Франции. Это делается для того, чтобы убедиться, что украинцы все правильно усвоили.