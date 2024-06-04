ВСУ перешли в наступление в Волчанске 4.06.2024, 8:35

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Аналитики раскрыли детали успешной контратаки.

Силы обороны Украины провели успешную контратаку в Волчанске и вернули под свой контроль ряд позиций в городе. В то же время российские оккупанты имеют ограниченный успех в направлении населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики Института изучения войны отмечают, что согласно геолоцированным кадрам, опубликованным 2 июня, украинские войска снова заняли позиции вдоль улицы Духовной в центре города. Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 3 июня, показывают бои между российскими и украинскими войсками вдоль этой улицы, что свидетельствует о контратаке украинских сил для возвращения контроля над территорией.

В отчете ISW также говорится о подтвержденном вражеском продвижении к северу от Харькова в направлении Липцов. На видео с геолокацией, опубликованном 31 мая, видно, что российские войска продолжают продвигаться к зданиям вдоль улицы Студенческой на северо-западе Глубокого (север от Липцов).

«Ключевая цель РФ остается неизменной - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии», - резюмировали аналитики Института изучения войны (ISW).