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Соловьев истерично отреагировал на удары оружием США по России

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  • 4.06.2024, 8:45
  • 4,890
Соловьев истерично отреагировал на удары оружием США по России
Владимир Соловьев

Пропагандист начал пугать российскую аудиторию.

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев не остался равнодушным к недавнему разрешению Америки, предоставленному Украине, бить по территории РФ оружием США, и в вечернем эфире начал пугать россиян еще и ядерными ударами.

В последнем шоу Соловьев заявил своей аудитории, что Украина близка к получению тактического ядерного оружия (ТЯО).

«А знаете, что будет дальше? Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получила разрешение, как получила носители…. Они получат тактическое ядерное оружие», - сказал Соловьев.

Затем пропагандист пожаловался, что Украина в отличие от России не будет тянуть время, чтобы использовать это оружие по стране-агрессору.

«Под аплодисменты Запада!» - заявил пропагандист.

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