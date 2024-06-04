«Режим Лукашенко может рухнуть по причине, которую никто не ждет» 6 4.06.2024, 8:49

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Диктатор проиграл.

Известный художник и дизайнер Владимир Цеслер рассказал, почему он понял, что режим Лукашенко проиграл:

— Я никогда в жизни не ходил на выборы. Первый раз пошел в 2020-м. То, что увидел потом, что происходит на улицах, — я подумал, что это фильм ужасов. Не мог представить, что это будет настолько жестко.

Я познакомился с молодыми ребятами и открыл для себя целый пласт. Меня это встряхнуло. Было два часа ночи, а они говорят: «Надо ехать в магазин, купить продукты, воду, а потом поедем в Жодино встречать людей, которых выпускают из тюрьмы». Они их не знают, но говорят, что их надо довезти до Минска. Это новое поколение с другим сознанием.

Почему я понял, что все, Лукашенко проиграл? То, что взошло, — это уже не его электорат.

Вышли молодые люди, их начали бить, тогда вышли их родители. Начали хватать и их, тогда вышли пенсионеры. Вышли все.

Дизайнер также дал свой прогноз на будущее:

— Что-то может произойти: точно также, как когда-то вдруг совок разрушился. Так и здесь может произойти по причине, которую никто не ждет.