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Легендарная капсула времени: в Канаде нашли Lamborghini Countach в идеальном состоянии

  • 4.06.2024, 9:01
  • 1,116
Легендарная капсула времени: в Канаде нашли Lamborghini Countach в идеальном состоянии

Авто 1990 года продали за огромную сумму.

В Канаде продали знаменитый суперкар Lamborghini Countach 1990 года. Точную его стоимость не раскрывают, однако очевидно она превышает миллион долларов, ведь это капсула времени с пробегом всего 1437 км. О машине рассказали на Youtube-канале Legendary Motorcar.

По неизвестным причинам этот Lamborghini Countach практически не эксплуатировался и хранился в отапливаемом гараже. За 34 года у него был только один владелец. Суперкар выглядит как новый авто — его кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии.

На ходу суперкар Lamborghini впечатляет — все работает идеально. Кроме того, сохранилась оригинальная документация на машину.

Авто относится к финальной модификации Lamborghini Countach 25th Anniversary, посвященной 25-летию итальянской марки. Таких суперкаров выпустили 657. Купе оснащено 5,2-литровым 455-сильным V12 и способно разогнаться до сотни за 4,7 с и развить 295 км/ч.

Салон Lamborghini Countach 25th Anniversary отделан бежевой кожей. Суперкар укомплектован кондиционером и электроприводом кресел.

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