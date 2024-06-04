«Это явно не похоже на съедобное» 2 4.06.2024, 9:25

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Белоруска купила на рынке три кило странного мяса.

Тикток-блогер из Гомеля Татьяна купила на городском рынке кусок мяса, а уже дома обнаружила на нем странные вкрапления, которых там быть явно не должно. Женщина отнесла мясо на проверку и обнаружила в нем паразитов, которые могут заразить и человека. О своей покупке гомельчанка рассказала в видео.

По словам Татьяны, она купила три килограмма мяса на Новобелицком рынке Гомеля. Женщина отмечает, что продавщица в павильоне не смогла точно назвать происхождение продукта и «постоянно путалась: не то Добруш, не то Жлобин». Но главная странность ожидала покупательницу уже дома.

На поверхности приобретенного мяса она обнаружила странные «белые штуки», похожие на личинки.

— Это явно не какие-то жилы и совершенно не похоже на съедобное, — уточнила Татьяна.

В комментариях предположили, что на мясе посидели мухи и отложили яйца, из которых вывелись личинки, а покупательнице самой нужно было «быть внимательнее». Однако гомельчанка вместе с представителями рынка отнесла кусок в лабораторию — там сотрудники ветеринарно-санитарной экспертизы выяснили, что мясо поражено саркоцистозом.

Женщине вернули деньги и составили акт, а продукт пообещали упаковать специальным образом и отправить на дополнительную экспертизу.

Саркоцистоз — это паразитарное заболевание птиц, рептилий и млекопитающих (косули, олени, кабаны, зайцы), а также человека. Он характеризуется поражением скелетной мышечной ткани, включая мышцы языка, глотки, пищевода и внутренних органов.

Человек может заразиться при употреблении недостаточно обработанного мяса (свинины, говядины), содержащего саркоцисты. Заболевание зачастую протекает бессимптомно, в некоторых случаях — в кишечной форме, и сопровождается проблемами с пищеварением, ознобом, лихорадкой. Первичные признаки заболевания саркоциcтозом — слабость, повышение температуры тела, недомогание.

По истечении нескольких месяцев у человека полностью поражается нервная система. Кроме того, наличие болезни может привести к остановке сердца, тромбозу.

Зараженное саркоцистами мясо считается непригодным к употреблению, его рекомендуется немедленно уничтожать.