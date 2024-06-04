Скандальная пророссийская активистка сбежала из Германии 7 4.06.2024, 9:30

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И записала обращение из Калининграда.

Известная пророссийская активистка Елена Колбасникова вместе с мужем сбежали из Германии в РФ.

На днях в Сети появилось видео, на котором Колбасникова и Шлунд заявляют, что уже находятся не на территории Германии, а в Калининграде.

Из ЕС обратно в РФ они вынуждены были бежать, чтобы не отсидеть в тюрьме 5 лет. Колбасникова и ее муж провели не одну акцию в «защиту РФ», которая в 2022 году напала на Украину. Также в Германии они организовали шествие «Бессмертный полк», передает dialog.ua.

Только в 2023 году власти Германии оштрафовали Колбасникову на 900 евро за оправдание агрессии РФ в отношении Украины.

В своем видеообращении из Калининграда пара заявила, что в ЕС их преследовали и даже с дня на день должны были арестовать.

9 мая 2024 года пророссийские активисты успели организовать акцию в Берлине у мемориала в Тиргартене. Также известно, что в Кельне, где проживали россияне, проводились обыски. Их подозревали в нарушениях санкций относительно РФ. В прокуратуре Германии заявили, что те провозили на Донбасс не только наличные, но и ряд военных товаров.

Журналисты из агентства Reuters установили, что все пророссийские акции Колбасниковой и ее мужа оплачивались лично Кремлем. Адвокат Колбасниковой признался, что, действительно, она с мужем переехали в Калининград.

Еще в мае 2022 года во время автопробега Колбасникова заявила, что РФ не агрессор, а старается положить конец войне в Украине, начатую в 2014 году. Самое интересное, что Колбасникова родилась в Украине на Днепропетровщине, в Германию переехала в 1990-х годах.