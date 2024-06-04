Гора из бутылок и продуктов: как выглядит комната досмотра на погранпереходе «Каменный Лог — Мядининкай»1
- 4.06.2024, 9:33
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Фотофакт.
С 3 июня правительство Литвы запретила к ввозу 2800 наименований продуктов из Беларуси и России. Как сообщали путешественники, в литовских пунктах пропуска им приходилось выбрасывать еду, напитки, сигареты и прочие товары, чтобы пересечь границу.
В телеграм-канале «Таможня» пользователи показали, как выглядела комната досмотра 3 июня на погранпереходе «Мядининкай» (с беларусской стороны «Каменный Лог») на литовской стороне.
На снимке можно заметить гору из товаров, которые путешественники везли через границу и которые им пришлось оставить перед въездом в Литву.
Напомним, после введенных литовской стороной ограничений под запретом оказалось более 2800 позиций.