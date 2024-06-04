«В ванной личинка ползла по полу» 4.06.2024, 9:44

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Как оценивают туристы отели в регионах Беларуси.

Как оценивают гомельские гостиницы туристы, посмотрел «Флагшток». Поскольку сервис Booking не работает в Беларуси с марта 2022 года, мы взяли за основу отзывы, отставленные на Google и Яндекс, а также на российском сервисе Tripadvisor.

Начнем с вокзала: первый отель, который встречают гости города, — гостиница «Гомель». Посетители оценили ее, в среднем, на «троечку». Среди последних отзывов, которые, в основном, оставили россияне, — как позитивные, так и не очень:

«За эти деньги очень хорошо, дружелюбные сотрудники, номера чистые и опрятные. Снимал два раза самый дешёвый номер за 34 рубля. Пугали, что советский — да за эти деньги это люкс. Телевизор ЖК, унитаз новый, кровать удобная. Я в восторге. Ещё и вид из окна на Привокзальную площадь».

«Доброжелательность специалистов ресепшена отсутствует, к сожалению. Но хочу сказать спасибо за предоставление раннего заселения. Скорость заселения оставляет желать лучшего, бронирование осуществлялось онлайн и сотрудники на ресепшене долго не могли найти данное бронирование. При просьбе предоставить подушку для ребенка 3-х лет подушка не была предоставлена. Только при повторном звонке подушку принесли через 1,5 часа. Не порекомендовала бы данный отель».

«Если попросите заселиться пораньше, например в 6 утра, вас заставят выселиться тоже в 6, не как в нормальных отелях до 12».

«Однокомнатный двухместный номер скромный, но чистый. Есть мыло, шампунь и чашки. Чайник и микроволновка на коридоре. Телевидение в номере плохое, с помехами и зависаниями. В номере прохладно, кондиционера нет, но на ресепшене дают обогреватель».

«В номере было очень душно, нет ни кондиционера и нет простого вентилятора, пол в номере в некоторых местах вздутый, ходишь как по волнам, а так принципе нормально».

На данный момент Гостиница Гомель арестована, уже несколько ее предлагают приобрести с аукциона.

Спустя полтора года здание гостиницы было вновь выставлено на продажу. Но на этот раз уже судебными исполнителями.

Следующий отель в центре Гомеля — гостиница «Сож», которую оценивают, в среднем, на «четверку». Среди отзывов — такие:

«Все очень хорошо, персонал радушный, номер отличный, Wi-Fi, удобно добираться в разные части города как пешим порядком, так и на общественном транспорте. Рядом кафе, рестораны и продуктовые магазины».

«Посредственная гостиница за свои деньги. Микроскопические номера».

«Три звезды, как они есть. Дверь ключом, люкс как бабушкина квартира, но зато дешево и вполне чисто».

Гостиница , которая находится дальше от исторического центра, как и «Гомель» имеет средний рейтинг — тоже «троечка». В отзывах хватает жалоб:

Гостиница «Турист», которая находится дальше от исторического центра, как и «Гомель» имеет средний рейтинг — тоже «троечка». В отзывах хватает жалоб:

«Соседи жаловались что у них что то сломано: телевизор, тумбочка, шкаф. Утром в ванной личинка ползала по полу. Ванная ужасная: такое чувство, что персонал тут не убирает. Стены грязные».

«Нормальная парковка. Из плюсов больше ничего. Номер грязный, сломанная мебель, холодно, сломанный душ, грязные стены, плесень в ванной, на батареях засохшая жвачка».

«Если коротко, то хуже гостиницы в Гомеле, наверное, не найти. Я просто в шоке. Неужели вам не стыдно, что вы такие номера предлагаете, и «сервис» за деньги, которые вы берете? Вы вообще видели полотенца в вашей гостинице? Вы что, ими номера убираете, а потом этой тряпкой предлагаете лицо вытирать? Про завтраки — это такой же ужас как и полотенца».