Филипп Киркоров выгнал своих детей из России 2 4.06.2024, 9:48

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Теперь его сын и дочь будут жить в другой стране.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает кровавую политику Путина, отправил своих детей за границу. Оказалось, что 12-летняя дочь Алла-Виктория и 11-летний Мартин теперь будут учиться не в РФ, пишет УНИАН. В какую именно страну они поехали - пока неизвестно.

Однако, как сообщают росСМИ, из-за этого отец артиста - Бедрос Киркоров - очень расстроился. Он волнуется, что может больше не увидеть внуков, которые будут далеко.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», - сказал отец Киркорова.