В Гродно и некоторых районах области введут «сухой закон» 4.06.2024, 9:53

Ограничения продлятся недолго.

Решением местных исполкомов в Гродно и некоторых районах области, а именно Дятловском, Лидском и Слонимском, в дни выпускного вечера будет ограничена продажа алкоголя. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Запрет продлится меньше суток, он начнёт действовать с 18.00 14 июня и продлится до 08.00 15 июня.

Запрет касается алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта 7% и больше. В кафе, барах и ресторанах алкоголь на разлив продавать по-прежнему будут, этих заведений «сухой закон» не коснётся.