США могут расширить разрешение на использование своего оружия Украиной 4.06.2024, 9:58

Джон Кирби

Что может повлиять на это решение?

Соединенные Штаты Америки могут расширить разрешение на использование своего оружия Украиной — это может произойти в будущем и будет зависеть от ситуации на поле боя.

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

По его словам, нынешний общий подход, скорее всего, не изменится в ближайшие недели или месяцы, но США не будут отворачиваться от потребностей Украины.

- Кто может обвинять президента Зеленского в том, что он хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства? Ведь его страна продолжает находиться под атаками, особенно на фоне до сих пор последовательных усилий России подвергать опасности Харьков, один из их важнейших городов на севере. Мы и в дальнейшем будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. А приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я пока не могу сказать. Но мы не будем отворачиваться от потребностей Украины, — сказал Кирби.

Отметим, попыткой прорвать оборону Харьковской области Россия, по сути, оказала себе медвежью услугу. Войскам РФ так и не удалось достичь успехов на поле боя, а западные партнеры Украины один за другим дают Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории страны-агрессора.