«3 литра лисичек за пару часов» 4.06.2024, 10:04

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Белорусы поделились «щедрыми дарами» в первые дни лета.

Невероятно, но факт: в Беларуси пошли грибы. Притом не просто пошли, а буквально потекли рекой — с начала июня социальные сети практически завалены фотографиями подосиновиков, лисичек, опят, трутовиков и дубовиков. Грибники делятся своим урожаем, который сумели добыть в Минской, Витебской и Брестской областях, заметил Telegraf.news.

Специалисты утверждают, что такие ранние находки обусловлены температурными рекордами этого года. Так или иначе, для грибников эта явно хорошая новость. Как бы ни было, но первые трофеи белорусов, фото которых публикуют в социальных сетях, впечатляют.

«Подосиновики и другие грибы появились в лесах под Минском. Трутовик серно-желтый замечен на старых дубах или на их поваленных останках. Появились маленькие лисички, мухоморы толстые, дубовики оливково-бурые и другие неизвестные мне грибы. Ждем первых сетчатых белых грибов, то есть белый гриб дубовый», — написал в тематическом сообществе один из любителей собирания грибов.