Диетолог назвала топ сезонных фруктов и овощей для здоровья сердца 4.06.2024, 10:14

В списке есть персики и цуккини.

Зарегистрированный диетолог Шерри Грэй (Sherry Gray) рассказала изданию Verywell Health, что существует множество летних фруктов, которые помогут сохранить сердце здоровым. Среди фруктов и овощей, которые Грей рекомендует употреблять летом для здоровья сердца, - помидоры, клубника, черника, персики, абрикосы, арбуз и цуккини.

Помидоры наполнены бета-каротином и ликопином, которые могут снизить риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Они также способствуют укреплению иммунитета и снижают риск развития диабета 2 типа. Подавайте их в салатах или в качестве свежей закуски с моцареллой и базиликом.

Клубника содержит много клетчатки и воды, что делает ее полезной и насыщающей. Несмотря на то, что она сладкая, в ней мало сахара, что делает ее подходящей для тех, кто страдает диабетом. Благодаря высокому содержанию витамина С, марганца, калия и фолатов клубника помогает бороться со свободными радикалами, разрушающими сердце.

Черника содержит пигменты антоцианы, которые обладают противомикробными и антиоксидантными свойствами. Эти пигменты могут помочь улучшить работу мозга и защитить от болезней. Черника также содержит много клетчатки и витамина К, что полезно для здоровья сердца.

Персики богаты клетчаткой, витамином С, витамином А и калием. Исследования показывают, что они могут способствовать снижению уровня холестерина и кровяного давления. Кроме того, они содержат бета-каротин, полифенолы и пробиотики, которые помогают бороться с воспалениями и снижают риск хронических заболеваний.

Абрикосы содержат много антиоксидантов и калия, способствуя здоровью кишечника, глаз и кожи. Диетолог Бетани Дорфлер рекомендует заменить абрикосами, посыпанными корицей и заправленными йогуртом, нездоровые десерты, чтобы улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Арбуз на 92% состоит из воды, но в нем много калия, ликопина и клетчатки. Ликопин может улучшить кровяное давление и помочь предотвратить сердечные заболевания. Попробуйте арбуз с маринованным луком и сыром фета для уникального летнего салата.

Цуккини содержат много калия, витамина С и клетчатки, что способствует повышению артериального давления и снижению риска инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Этот универсальный овощ идеально подходит для приготовления лапши и других блюд.