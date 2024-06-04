ВСУ опережают планы Путина 4.06.2024, 10:19

2,296

Позволят ли удары западным оружием создать «санитарную зону» в РФ?

Первый удар западным оружием по военным объектам в России был более, чем успешным: захватчики лишились двух установок ПВО. Союзники дали Украине возможность «очистить» территорию вдоль границ. «Фокус» разбирался, удастся ли ВСУ сорвать боевой потенциал группировки войск «Север» и как РФ может ответить на обстрелы.

Западные союзники разрешили Украине использовать их вооружения для ударов по военным объектам в России на границе с Харьковской областью, но с рядом оговорок. Главный принцип — нивелировать угрозы нападения оккупантов в приграничных территориях Харьковской и Сумской областей, где сосредоточена крупная группировка войск.

Киев не получил от Вашингтона разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS. Очевидно, просматривается желание Запада избежать эскалации с Россией, поэтому снаряды радиусом действия до 300 километров и ряд планирующих бомб пока не применяются.

Сразу после получения разрешения США на удары по РФ, в ночь на 3 июня ВСУ нанесли удар по зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400 в Белгородской области. Вероятно, технику врага атаковали из реактивной артиллерийской системы HIMARS. Позже в сети показали кадры горящих пусковых установок, которыми оккупанты атаковали Харьков и область.

По сведениям медиа Astra, речь идет об атаке места дислокации подразделений Минобороны России в Корочанском районе. В результате сгорело несколько единиц военной техники и ранены трое военнослужащих.

После детонации боеприпаса также погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Глава района Николай Нестеров, двое глав сельских поселений Веденин Андрей и Шевляков Игорь получили незначительные ранения.

Удары по территории России. Создают ли ВСУ реальную «санитарную зону»?

Союзники дали Украине возможность «очищать» зону исключительно вдоль границ. Применение западных РСЗО по Белгородской и другим российским областям помогает ВСУ разрушить боевой потенциал северной группировки войск ВС РФ.

Существуют признаки перегруппировки россиян для нового нападения. Передвижение войск в городах Грайворон, Борисовка и Пролетарский к западу от Белгорода может указывать на формирование ударной группы в Белгородской области, пишет журнал Forbes.

Удачное попадание по российским ЗРК стало явным достижением и началом упреждающих ударов по скоплению сил врага. Средства ПВО России не только прикрывают воздушное пространство Белгородской области. С помощью них ведутся регулярные террористические атаки по Харькову, говорит Фокусу координатор группы «Информационное сопротивление», военный эксперт Александр Коваленко.

До случая удачного применения РСЗО HIMARS западные средства поражения не наносили удары по тылу России. Сейчас ВСУ будут формировать буферную или демилитаризированную зону в приграничье с РФ. По оценке Коваленко, украинские подразделения сделают это быстрее и эффективнее, чем оккупанты, которые пытаются реализовать мечты президента Владимира Путина по созданию в Украине «санитарной зоны».

В контексте боевых успехов россиян в Харьковской области стоит сделать оговорку. Атаки в приграничье позволили оккупантам захватить ряд населенных пунктов: Стрелечью, Лукьянцы, Глубокое, Пыльное и другие. Продолжаются попытки прорыва к Липцам.

Россия и далее наращивает группировку на севере Харьковской области, но как говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, для начала крупномасштабного наступления сил явно недостаточно.

Дальнобойное вооружение типа ракет ATACMS позволит отодвинуть буферную зону далее от украинских границ, но для этого требуется разрешение от США. Пока можно использовать британские снаряды Storm Shadow, но с четким выбором целей. География применения вооружения Запада распространяется на все приграничные области: Белгородскую, Курскую и Брянскую, считает Коваленко.

Ядерный ответ РФ на обстрелы ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов убежден в необходимости создания буферной зоны между Украиной и Россией. Если не сделать данный шаг, российские оккупанты продолжат беспрепятственно наносить удары по украинским городам.

Вероятность ядерного ответа со стороны Москвы на использование ВСУ западного вооружения крайне низкая, уверен Жданов.

«Не одни же украинцы пострадают в случае взрыва. Ядерное оружие — оружие массового поражения. Никто точно не скажет, каким окажется результат его применения. Радиоактивный дождь и в России пойдет. В Кремле есть люди, понимающие последствия: даже попытка применение станет тотальной ошибкой», — резюмирует эксперт.