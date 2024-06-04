Белорус заказал из США мотоцикл, но не может поставить на учет 2 4.06.2024, 10:29

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Теперь только на запчасти?

Ещё зимой Юрий из Могилёва купил на американском аукционе мотоцикл Indian Scout. Правда, прокатиться лихо и с ветерком на байке белорусу так и не посчастливилось. В ГАИ отказались ставить транспорт на учёт, объясняя это перебитым VIN.

Журналисты av.by выслушали историю мужчины и поинтересовались у адвоката, есть ли шансы у американского байка законно прописаться на территории нашей страны.

Зимой Юрий решил, что новый байкерский сезон обязательно должен встретить на новом мотоцикле. Где покупать, особо не задумывался: у мужчины есть доступ к американским аукционам, а там, как известно, всегда можно взять что-то по куда более привлекательной цене, чем на отечественном рынке. Забегая вперёд, скажем: экономия получилась почти в два раза. Похожие байки y стоят в пределах 10 000 USD. Indian Scout обошёлся в $5 000.

Мужчина признаётся, что покупка вышла спонтанной: просто увидел фото симпатичного мотоцикла и нажал кнопку «купить», не особо раздумывая.

— Это был красивый и мощный Indian Scout 2017 года выпуска! Но уже после приобретения начал детально осматривать и увидел, что на нём висит какая-то нестандартная шильдочка, — вспоминает Юрий. — Я принялся рассматривать, интересоваться в интернете. Оказывается, этот мотоцикл, скорее всего, угнали в Америке. Потом его нашли, идентифицировали, ему поставили официальную табличку штата Техас. На этой табличке указан VIN, по которому байк продавался. По нему я и проходил растаможку. А на раме должен быть ещё один номер, выбитый заводом. Тот номер в США исправлялся — его перебивали и переделывали…

Сразу после растаможки Юрий поехал в ГАИ города Могилёва. Но оттуда байкера отправили на экспертизу: перебитый VIN, естественно, смутил инспекторов.

— По результатам экспертизы установить номер не получилось. Хотя в Америке же его как-то идентифицировали! После этого экспертизу прислали в МВД. Перебитый VIN — основание для уголовного дела! Но, к счастью, его не завели, так как номер перебивался не мною и не здесь.

После этого Юрий снова отправился в местный МРЭО, не теряя надежды всё же поставить свой байк на учёт.

— Документы они приняли, рассматривали несколько дней их. И выдали результат: отказать в принятии моего заявления по вопросу осуществления государственной регистрации мотоцикла.

В распоряжении редакции имеется официальный документ. Журналисты его изучили. В нём указано, что «согласно экспертизе идентификационный номер мотоцикла изменён в результате удаления с поверхности номерной площадки слоя металла с последующим окрашиванием».

Сейчас Юрий отправил документы в столичный МРЭО. Он надеется, что, возможно, там проведут более тщательную проверку и поставят американский байк на учёт.

— Хотя там меня тоже не обнадёжили. Сказали, скорее всего, на учёт не поставят. Спросил: «А что мне тогда делать с ним?» Ответили: «Продавать по запчастям». Вот такая экономия получилась у меня!

Юрий изучает профильные форумы и чаты, стремясь найти людей, которые оказались в похожей ситуации и смогли её решить положительно.

— Созванивался с россиянами. Один из них рассказывал, что занимается старыми американскими автомобилями. И не раз сталкивался с подобным — там без проблем ставили авто на учёт…

Журналисты поинтересовались у юриста, можно ли как-то законно прописать американский байк в нашей стране, учитывая его «тёмное» прошлое. Однако специалист, изучив белорусские нормативы и законы, не нашёл правовых оснований для постановки такого транспортного средства на учёт.

В Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, куда обратился читатель за повторной экспертизой, сказали, что выход только один.

— Они тоже не смогли установить оригинальность таблички. Чтобы это сделать, мне необходимо отправить запрос официальному дилеру Indian Scout. Учитывая, что в нашей стране представителя марки нет, надо обращаться в Польшу, Литву или Казахстан, — рассказал Юрий.