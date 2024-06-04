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Белорус заказал из США мотоцикл, но не может поставить на учет

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  • 4.06.2024, 10:29
  • 2,932
Белорус заказал из США мотоцикл, но не может поставить на учет

Теперь только на запчасти?

Ещё зимой Юрий из Могилёва купил на американском аукционе мотоцикл Indian Scout. Правда, прокатиться лихо и с ветерком на байке белорусу так и не посчастливилось. В ГАИ отказались ставить транспорт на учёт, объясняя это перебитым VIN.

Журналисты av.by выслушали историю мужчины и поинтересовались у адвоката, есть ли шансы у американского байка законно прописаться на территории нашей страны.

Зимой Юрий решил, что новый байкерский сезон обязательно должен встретить на новом мотоцикле. Где покупать, особо не задумывался: у мужчины есть доступ к американским аукционам, а там, как известно, всегда можно взять что-то по куда более привлекательной цене, чем на отечественном рынке. Забегая вперёд, скажем: экономия получилась почти в два раза. Похожие байки y стоят в пределах 10 000 USD. Indian Scout обошёлся в $5 000.

Мужчина признаётся, что покупка вышла спонтанной: просто увидел фото симпатичного мотоцикла и нажал кнопку «купить», не особо раздумывая.

— Это был красивый и мощный Indian Scout 2017 года выпуска! Но уже после приобретения начал детально осматривать и увидел, что на нём висит какая-то нестандартная шильдочка, — вспоминает Юрий. — Я принялся рассматривать, интересоваться в интернете. Оказывается, этот мотоцикл, скорее всего, угнали в Америке. Потом его нашли, идентифицировали, ему поставили официальную табличку штата Техас. На этой табличке указан VIN, по которому байк продавался. По нему я и проходил растаможку. А на раме должен быть ещё один номер, выбитый заводом. Тот номер в США исправлялся — его перебивали и переделывали…

Сразу после растаможки Юрий поехал в ГАИ города Могилёва. Но оттуда байкера отправили на экспертизу: перебитый VIN, естественно, смутил инспекторов.

— По результатам экспертизы установить номер не получилось. Хотя в Америке же его как-то идентифицировали! После этого экспертизу прислали в МВД. Перебитый VIN — основание для уголовного дела! Но, к счастью, его не завели, так как номер перебивался не мною и не здесь.

После этого Юрий снова отправился в местный МРЭО, не теряя надежды всё же поставить свой байк на учёт.

— Документы они приняли, рассматривали несколько дней их. И выдали результат: отказать в принятии моего заявления по вопросу осуществления государственной регистрации мотоцикла.

В распоряжении редакции имеется официальный документ. Журналисты его изучили. В нём указано, что «согласно экспертизе идентификационный номер мотоцикла изменён в результате удаления с поверхности номерной площадки слоя металла с последующим окрашиванием».

Сейчас Юрий отправил документы в столичный МРЭО. Он надеется, что, возможно, там проведут более тщательную проверку и поставят американский байк на учёт.

— Хотя там меня тоже не обнадёжили. Сказали, скорее всего, на учёт не поставят. Спросил: «А что мне тогда делать с ним?» Ответили: «Продавать по запчастям». Вот такая экономия получилась у меня!

Юрий изучает профильные форумы и чаты, стремясь найти людей, которые оказались в похожей ситуации и смогли её решить положительно.

— Созванивался с россиянами. Один из них рассказывал, что занимается старыми американскими автомобилями. И не раз сталкивался с подобным — там без проблем ставили авто на учёт…

Журналисты поинтересовались у юриста, можно ли как-то законно прописать американский байк в нашей стране, учитывая его «тёмное» прошлое. Однако специалист, изучив белорусские нормативы и законы, не нашёл правовых оснований для постановки такого транспортного средства на учёт.

В Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, куда обратился читатель за повторной экспертизой, сказали, что выход только один.

— Они тоже не смогли установить оригинальность таблички. Чтобы это сделать, мне необходимо отправить запрос официальному дилеру Indian Scout. Учитывая, что в нашей стране представителя марки нет, надо обращаться в Польшу, Литву или Казахстан, — рассказал Юрий.

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