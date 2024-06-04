Мизулина взялась за Бузову 2 Анатолий Несмиян

4.06.2024, 10:34

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Пространство для маневров практически безбрежно.

Мизулина-младшая возбудилась на неподобающий вид Бузовой, донос на которую ей прислали неравнодушные читатели. Видимо, теперь последует сигнал в инстанции. Основная претензия - в день защиты детей, да еще и в мусульманской республике выйти в неподобающем виде - это однозначно залёт.

Вообще, министерство культуры должно разработать директиву о сценических костюмах для выступающих артистов, чтобы в них присутствовали традиции и не оскорбляющий ничей взор вид. Лапти, кокошники, капуста в бороде, 95 процентов тела должно быть наглухо закрыто от жадных взоров. После чего перейти к требованиям к репертуару. Кстати, нужно установить процент патриотических песен, за недобор которых накладывать штрафы.

Тут главное начать, а пространство для улучшений практически безбрежно.

Тут только такой момент. Я, к примеру, Бузову вообще не смотрю и не слушаю. А потому оскорбить меня ее вид не может в принципе. То, чего я не вижу, для меня не существует. Поэтому в бронежилете и кирзовых сапогах она или в трусах, зигует она или вертится вокруг шеста - мне вообще параллельно.

Анатолий Несмиян, Telegram