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Мизулина взялась за Бузову

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  • Анатолий Несмиян
  • 4.06.2024, 10:34
  • 3,332
Мизулина взялась за Бузову

Пространство для маневров практически безбрежно.

Мизулина-младшая возбудилась на неподобающий вид Бузовой, донос на которую ей прислали неравнодушные читатели. Видимо, теперь последует сигнал в инстанции. Основная претензия - в день защиты детей, да еще и в мусульманской республике выйти в неподобающем виде - это однозначно залёт.

Вообще, министерство культуры должно разработать директиву о сценических костюмах для выступающих артистов, чтобы в них присутствовали традиции и не оскорбляющий ничей взор вид. Лапти, кокошники, капуста в бороде, 95 процентов тела должно быть наглухо закрыто от жадных взоров. После чего перейти к требованиям к репертуару. Кстати, нужно установить процент патриотических песен, за недобор которых накладывать штрафы.

Тут главное начать, а пространство для улучшений практически безбрежно.

Тут только такой момент. Я, к примеру, Бузову вообще не смотрю и не слушаю. А потому оскорбить меня ее вид не может в принципе. То, чего я не вижу, для меня не существует. Поэтому в бронежилете и кирзовых сапогах она или в трусах, зигует она или вертится вокруг шеста - мне вообще параллельно.

Анатолий Несмиян, Telegram

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