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Намек Медведеву

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 4.06.2024, 10:36
  • 3,488
Намек Медведеву
Дмитрий Медведев
Фото: ТАСС

И начнется веселое представление.

Как говорится, «иногда они возвращаются». Казалось бы, навсегда отошедший в прошлое бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад (2005 – 2013) объявил, что будет участвовать во внеочередных выборах президента Ирана, которые состоятся 28 июня.

Это Медведев, считайте вам намек. Что бы вам не выступить с предложением провести внеочередные выборы президента в России? Не выставить на них свою обтянутую черной кожей кандидатуру? Оживить наш политический пейзаж.

Вот это был бы номер. Первым делом после новости, конечно, звонок из Кремля от Васильича («Дима, ты сколько вчера выпил?»). А узнав, что все серьезно, скрип зубами в телефоне и брошенная трубка.

И начнется веселое представление. Все каналы вдруг прозреют – откроют алкоголизм Анатолича, откопают ему какую-нибудь «Сторми Дэниелс», из «Единой России» исключат, собственность отберут.

Опростится. Его телеграм-канал зарастет бурьяном. Поселится в пятиэтажке. По утрам грустно зашагает за кефиром в «Пятерочку». Народ будет подходить, хлопать по плечу, ободрять: «Ничего, Дима, ничего. Не расстраивайся. Скажи еще спасибо, что живой». Люди у нас сердечные.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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