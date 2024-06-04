«Решил, что соседи удерживают заложника» 3 4.06.2024, 10:40

2,234

Гродненец поднял тревогу из-за стука по батарее.

В Гродно жильцы многоквартирного дома сообщили в милицию о возможном заложнике у соседей. Чем закончилась проверка сообщили в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Так, в милицию после полуночи 4 июня обратился житель дома по улице Брикеля. Мужчина заявил, что у кого-то из его соседей, возможно, в квартире заложник. Гродненец услышал непонятный стук по батарее и решил, что это «зов о помощи».

Сообщается, что милиция проверила все квартиры соседей и не нашла подтверждения данной информации. Однако другие соседи заявителя также сказали, что слышат непонятный стук по батареям.

Силовики пришли к выводу, что дело в технической неисправности.