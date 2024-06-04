«Решил, что соседи удерживают заложника»3
- 4.06.2024, 10:40
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Гродненец поднял тревогу из-за стука по батарее.
В Гродно жильцы многоквартирного дома сообщили в милицию о возможном заложнике у соседей. Чем закончилась проверка сообщили в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Так, в милицию после полуночи 4 июня обратился житель дома по улице Брикеля. Мужчина заявил, что у кого-то из его соседей, возможно, в квартире заложник. Гродненец услышал непонятный стук по батарее и решил, что это «зов о помощи».
Сообщается, что милиция проверила все квартиры соседей и не нашла подтверждения данной информации. Однако другие соседи заявителя также сказали, что слышат непонятный стук по батареям.
Силовики пришли к выводу, что дело в технической неисправности.