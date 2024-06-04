В ВСУ впервые показали ЗРК «Оса» с новыми ракетами 4.06.2024, 10:45

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Видеофакт.

Зенитно-ракетный комплекс «Оса» получил новые ракеты для перехвата вражеских целей — Р-73. Об этом сообщает Defense Express.

Оперативное командование «Север» опубликовало видео 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка с ЗРК «Оса». Впервые на официальных кадрах было показано, что комплекс ПВО получил новые ракеты. На одной стороне пусковой был зафиксирован запуск и успешное поражение разведывательного БПЛА российских войск с помощью штатной ракеты 9М33.

Однако на другой стороне пусковой, как заметили обозреватели, была ракета класса «воздух-воздух» Р-73. Малое количество деталей и не высокое качество изображения не помешали идентифицировать конкретный тип боеприпаса. Ранее фото «Осы» с ракетами Р-73 уже публиковались в сети или СМИ, но это первое официальное изображение от ОК «Север».

Авторы отмечают, что использование именно Р-73 в роли зенитной ракеты является логичным путем, учитывая необходимость обеспечения советских зенитно-ракетных комплексов боеприпасами. Р-73 при пуске с земли будет иметь радиус около 12 км, что на 2-3 км больше, чем у штатной 9М33. Однако разница в боеприпасах заключается в весе 128 кг у 9М33 против 105 кг у Р-73 и массе боевой части 15 против 8 килограммов соответственно.

Кроме этого большое отличие в наведении ракеты. 9М33 имеет радиокомандное наведение, то есть управляется самой «Осой», а Р-73 — имеет инфракрасную головку самонаведения. Поэтому авторы заявляют, что Р-73 будет эффективнее против крылатых ракет и других целей, тогда как 9М33 против дронов.