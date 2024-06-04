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Часть самого длинного подвесного моста в Беларуси сделают из стекла

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  • 4.06.2024, 10:51
  • 2,246
Часть самого длинного подвесного моста в Беларуси сделают из стекла

Экстрим обеспечен.

В Мостах идет реконструкция подвесного моста, который связывает берега Немана. Это самый длинный такой мост в стране — его длина 193 метра.

В последний раз на реконструкцию он закрывался еще в 1990-е. 

Теперь его снова приводят в порядок. Завершение всех работ будет зависеть от поставки новых стальных канатов, на которых будет висеть мост — это может занять до 6 месяцев, передает телеграм-канал председателя Гродненского облисполкома «Пул 4 регион».

Особенностью моста станет то, что участок пола длиной 10 метров в середине моста будет стеклянным.

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